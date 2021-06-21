蔡英文：用盡方法盼拿到疫苗 任何廠牌、方式都願意試

蔡英文總統（右）接受年代新聞專訪。記者丘采薇／攝影

鴻海創辦人郭台銘有意購買500萬劑德製BNT疫苗 捐贈給政府，上周在總統府與中華民國總統蔡英文 及同樣有意捐疫苗的企業台積電代表劉德音見面後，達成原廠製造、原廠包裝、直送台灣 共識。蔡英文21日接受電視專訪時指出，政府用盡所有方法跟管道希望拿到疫苗，任何廠牌、任何方式都願意去試。

蔡英文表示，在疫情突然變緊張之後，政府用盡所有方法跟管道希望拿到疫苗，任何廠牌、方式都願意去試，現在市場上的疫苗，都是各國發給廠商緊急授權（EUA），在緊急授權情況下，就需要使用疫苗的國家政府給予製造商一定的免責權，因疫苗的傷害可能是開發時無法預期，廠商希望免責，因此很多大藥廠都只跟政府往來，不會跟一般民間單位往來，就是希望政府給廠商一個保障，我國的狀況也是如此，因此和其他廠牌簽約也是政府簽約。

蔡英文說，由於BNT有亞洲代理商，其他廠牌沒有這個情況，因此疫苗取得比較複雜一點，政府要讓疫苗順利供應到台灣，會用盡各種方法，方法之一就是郭台銘與台積電都表達願意協助，但牽涉到的交易模式及相關法律問題滿複雜，有些問題並非過去可預期，因此一次又一此解決這些問題。

蔡英文也說，「上周坐下來把問題釐清之後，我們工作團隊都在一起工作，希望把這件事情很快速地往前推。」

年代新聞台主播張雅琴問，「他們代表中華民國政府去簽約？」蔡英文回應，保留各種可能性，「我們自己整隊之後能夠跟賣方相互協調，希望有大家可以接受的方式。」

張雅琴也問，之前衛福部長陳時中和BNT談了很久，對方要求將合約「我國」改成台灣，最後又失聯，如果這次最後又不跟中華民國簽約，可以接受嗎？蔡英文說，應該有幾個可能性可以處理這一題，告一段落再完整向人民報告。

張雅琴追問，蔡英文的底線是什麼？蔡英文回應，「我的立場很簡單，我們要能夠在最短時間拿到最多的疫苗，同時國家的基本立場都可以得到基本尊重。」

張雅琴也問，台灣有卡上海復星（BNT亞洲代理商）嗎？蔡英文說，最重要的是疫苗原廠製造，原廠直送台灣，也希望標籤（包裝）都是按照一般標籤來做，這個事情在上周五是大家共同的意見；蔡英文也表示，陳時中說過，尊重代理商，但是希望不要造成取得疫苗的障礙，原則上是原廠製造、原廠直送，標籤是一般標示，「最困難的是免責的問題，這牽涉到法律上的問題，法律團隊都在研擬如何解除。」

影片來源：YouTube 年代新聞