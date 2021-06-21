蔡英文：用盡方法盼拿到疫苗 任何廠牌、方式都願意試
鴻海創辦人郭台銘有意購買500萬劑德製BNT疫苗捐贈給政府，上周在總統府與中華民國總統蔡英文及同樣有意捐疫苗的企業台積電代表劉德音見面後，達成原廠製造、原廠包裝、直送台灣共識。蔡英文21日接受電視專訪時指出，政府用盡所有方法跟管道希望拿到疫苗，任何廠牌、任何方式都願意去試。
蔡英文表示，在疫情突然變緊張之後，政府用盡所有方法跟管道希望拿到疫苗，任何廠牌、方式都願意去試，現在市場上的疫苗，都是各國發給廠商緊急授權（EUA），在緊急授權情況下，就需要使用疫苗的國家政府給予製造商一定的免責權，因疫苗的傷害可能是開發時無法預期，廠商希望免責，因此很多大藥廠都只跟政府往來，不會跟一般民間單位往來，就是希望政府給廠商一個保障，我國的狀況也是如此，因此和其他廠牌簽約也是政府簽約。
蔡英文說，由於BNT有亞洲代理商，其他廠牌沒有這個情況，因此疫苗取得比較複雜一點，政府要讓疫苗順利供應到台灣，會用盡各種方法，方法之一就是郭台銘與台積電都表達願意協助，但牽涉到的交易模式及相關法律問題滿複雜，有些問題並非過去可預期，因此一次又一此解決這些問題。
蔡英文也說，「上周坐下來把問題釐清之後，我們工作團隊都在一起工作，希望把這件事情很快速地往前推。」
年代新聞台主播張雅琴問，「他們代表中華民國政府去簽約？」蔡英文回應，保留各種可能性，「我們自己整隊之後能夠跟賣方相互協調，希望有大家可以接受的方式。」
張雅琴也問，之前衛福部長陳時中和BNT談了很久，對方要求將合約「我國」改成台灣，最後又失聯，如果這次最後又不跟中華民國簽約，可以接受嗎？蔡英文說，應該有幾個可能性可以處理這一題，告一段落再完整向人民報告。
張雅琴追問，蔡英文的底線是什麼？蔡英文回應，「我的立場很簡單，我們要能夠在最短時間拿到最多的疫苗，同時國家的基本立場都可以得到基本尊重。」
張雅琴也問，台灣有卡上海復星（BNT亞洲代理商）嗎？蔡英文說，最重要的是疫苗原廠製造，原廠直送台灣，也希望標籤（包裝）都是按照一般標籤來做，這個事情在上周五是大家共同的意見；蔡英文也表示，陳時中說過，尊重代理商，但是希望不要造成取得疫苗的障礙，原則上是原廠製造、原廠直送，標籤是一般標示，「最困難的是免責的問題，這牽涉到法律上的問題，法律團隊都在研擬如何解除。」
影片來源：YouTube 年代新聞
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