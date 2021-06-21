台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

台灣中央流行疫情指揮中心21日召開臨時記者會，說明最新疫情走向。第一排左起疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、勞動部部長許銘春；第二排左起醫療應變組副組長王必勝、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台灣 本土疫情 趨於平穩，國內新增75例新冠肺炎本土確定病例，均為本土個案，是5月15日以來首次確診個案降到百名以下；另確診個案中新增20例死亡。指揮官陳時中 表示，疫情趨勢往下，但死亡案例仍多，不過死亡個案一到二周應該也會往下，「大家心情可以放鬆但行動要維持」，持續做好防疫。

今日新增75例本土病例，為35例男性、40例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年6月8日至6月20日。個案分佈以新北市38例最多，其次為台北市22例，桃園市5例，苗栗縣3例，基隆市及台中市各2例，高雄市、雲林縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市15例中，15例為已知感染源；相關疫情調查持續進行中。

台灣21日新增COVID-19病例。（圖：指揮中心提供）

新增20例死亡個案，為男性14位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月16日，確診日介於5月16日至6月20日，死亡日介於6月2日至6月20日。

陳時中指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月19日累計公布1萬2697位確診個案中，已有7534人解除隔離，解隔離人數達確診人數59.3%。

指揮中心統計，國內累計1萬4080例確診，分別為1165例境外移入，1萬2862例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；累計569例死亡病例，其中562例本土，個案居住縣市分布為新北市289例、台北市221例、基隆市18例、桃園市15例、彰化縣8例、台中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。