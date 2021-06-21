防堵Delta病毒 台入境改採普篩

為因應印度變種病毒Delta，台灣將對入境旅客進行普篩。(本報資料照片)

新冠肺炎病毒不斷變異，為因應印度變種病毒 Delta，現行入境旅客「有症狀才採檢」政策將改變；未來不管是來自哪一個國家，所有入境者均需在「居家檢疫期滿」前一到兩天接受PCR採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為了防堵印度變種病毒，解隔離前篩檢 為既定方向，將與地方討論後，近日公布執行細節。這項檢疫措施形同「普篩」，檢驗量能是否充足？指揮中心發言人莊人祥表示，目前每日入境者僅數百人，篩檢量能分散至各縣市，就算台灣仍有疫調採檢需求，不會增加太多檢驗負擔。

感染科專家黃立民表示，之前許多專家均建議指揮中心應實施入境普篩，入境者檢疫期滿時進行篩檢，現在「有做總比沒做好」，印度變種病毒已經擴散到許多國家，所有入境者均需篩檢是正確的方向。

黃立民表示，針對台灣社區感染疫情，應採用較方便的快篩試劑，在短時間內找出感染者。至於入境者，因Delta等境外變種病毒威脅甚大，建議採用敏感度較高的PCR篩檢較保險。

世界衛生組織（WHO）首席科學家指出，印度Delta將成主要流行病毒株。莊人祥表示，指揮中心完成278件病毒基因定序，驗出五件印度變異株，皆境外移入個案。