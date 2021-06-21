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台紓困撒幣 每人背債25.4萬創新高

記者賴昭穎／台北21日電
立法院才剛通過紓困4.0的2595億元台幣預算，但每位民眾平均負債已來到25.4萬元歷史新高。圖為疫情下民眾觀看櫥窗展示。（記者林伯東／攝影）
立法院才剛通過紓困4.0的2595億元台幣預算，但每位民眾平均負債已來到25.4萬元歷史新高。圖為疫情下民眾觀看櫥窗展示。（記者林伯東／攝影）

財政部國庫署公布最新國債鐘數字，中央政府負債5兆9598億元（台幣，以下同，約2143億美元），每個國民平均負債25.4萬元，雙雙創下歷史新高，蔡政府成為平均每人背債最高的政府。而這還不包括立法院剛三讀通過的2595億元紓困4.0預算，這筆錢也全數靠舉債。財政部官員表示，7月初所得稅入帳後，國庫調度壓力可望紓解，屆時可視情況先還一點短期借款。

為了避免政府過度舉債、債留子孫，政府在2010年參考美國設置國債鐘，定期公布中央政府的長期債務和一年以下的短期債務餘額，以及平均國人負債，但統計並不包非營業基金負債、保險基金虧損等總計約16兆元的錢財負債。2010年11月底首度公布的國債鐘，政府累計債務4兆5568億元，平均每人背債19.7萬元。

國庫署11日公布最新債務統計，除了累計負債逼近6兆元，每人平均背債也來到25.4萬元的新高，和前一次5月31日公布的24.9萬元相比，大增5000元。和去年同期相比，每人負債更一口氣多了1.6萬元。

國庫署官員解釋，這是因為紓困預算和前瞻預算等支出，金額約一、兩千億元，加上短期調度需求，導致債務餘額增加；在人均負債方面，受到少子化影響，內政部公布的人口數往下掉，因為分母變小，人均負債跟著增加。

政大財政系教授陳國樑指出，大舉債時代已經到來，讓人擔心的是，舉債是用下一代的錢，且受疫情受影響較大的是相對弱勢者，因此疫後產生貧富差距、代際間重分配等問題，是執政者需要擔心的。

官員說，造成債務增加的主因是紓困預算，不過，和其他國家相比，政府的支出相對較低。此外，預估今年底中央政府長債為6兆2615億元，占前三年度GDP平均數為32.9%，距40.6%的上限還有1.4兆元的舉債額度。

陳國樑提醒，公債法規定，只要達到舉債上限九成的警戒線（36%），就必須提出償債計畫，否則不能新增債務，從預算數來看，明年恐怕就面臨警戒線。馬政府時期就是因為逼近警戒線，當時財長張盛和才提出財政健全方案。

對於歐美國家近來紛提出加稅等改善財政作法，陳國樑說，台灣目前處於歐美在去年疫情爆發時的處境，才要開始大撒幣政策，必須等到疫情獲得控制，才可能進一步去討論如何健全財政。

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