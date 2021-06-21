悶久自動「解封」？魚市、百貨賣場驚爆人潮

高雄梓官區蚵仔寮觀光魚市場內外20日下午湧進大批購買海鮮民眾，未能拉出彼此安全距離。（記者劉學聖／攝影）

台灣疫情三級警戒一個多月，中南部許多縣市因染疫人數趨緩，民眾紛紛自動「解封」。高雄市蚵仔寮觀光 魚市昨天下午湧入大量購買漁獲民眾，人與人距離不到一公尺，瑞豐夜市、壽山情人觀景台等景點近日也湧現人潮；台中、桃園百貨公司和3C賣場與超市也有越來越多民眾購物逛街。

蚵仔寮觀光魚市昨天人潮多到近乎解封狀態，民眾排隊排到馬路上，雖人人戴口罩 ，但無法保持安全社交距離 。梓官區漁會主祕劉連登表示，民眾利用周六日採買一周食材，平日約100人，假日可達600人，現場管控每小時開放100人入場，可能是單一出入口才讓人感覺人很多。

高雄市海洋局表示，昨下午人潮確實暴增，疑因天氣放晴、加上民眾在家悶壞了而出門走走，將研議是否進行身分證單雙數分流，也將派員加強管控人潮。

高雄連續多日零確診，民眾疑放鬆警戒，近日市區道路車輛變多，剛恢復營業不久的瑞豐夜市湧現人潮，多家知名攤位出現排隊長龍；壽山情人觀景台、連鎖大賣場都有人潮；民眾說，前陣子不敢出門，如今確診數變少，趁假日採買民生必需品，順便去戶外走走。

台中和桃園市區的百貨公司、賣場人流「回來了」。台中豐原太平洋百貨3C賣場出現年輕人逛街，店家設排隊動線，生活用品賣場也有不少民眾排隊結帳。桃園中壢SOGO百貨有父母帶孩子逛街，民眾聚集美食街購買外帶餐盒，百貨公司外有人直接拉下口罩在路上邊走邊吃。

中壢大潤發每個結帳櫃台前都有人排隊，鄰近中北黃昏市場前停滿機車，等結帳群眾擁擠前胸貼後背，幾乎沒有保持社交距離。台中多家全聯門市湧入顧客，購物民眾說趁假日逛超市，把一周食材買起來；豐原火車站附近速食店也排隊排到店門口。

南投溪頭風景區尚未開放，但已有遊客開車到路邊泡茶、乘涼；日月潭因水位回升，昨也有不少民眾前往遊賞，但多以「遊車河」方式駕車環潭賞景。

高公局指出，國道假日增幅約一成二，主要是前一周端午連假實施嚴格匝道儀控出現落差；高鐵說，流量增兩成，是因連假配合指揮中心壓低運量，且一至二成變化為常態；台鐵端午連假後的乘載量也增加一成。