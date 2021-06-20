台灣疫苗接種後死亡解剖9例 初判與疫苗無關

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(中央社)

台灣 中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣疑接種新冠肺炎疫苗 後死亡事件新增18例，截至目前累計67例，9例已經司法相驗解剖，其中1人驗出新冠肺炎病毒，地方衛生局已展開疫調。

新冠肺炎疫苗自15日起在全台擴大接種，開放75歲以上長者、長照機構住民、洗腎患者等對象接種，但因疑接種後死亡事件頻傳，引發外界關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午指揮中心記者會指出，近日發現施打狀況沒有擴大開打首日踴躍，可能與民眾害怕不良事件有關。

陳時中表示，國內疑接種新冠肺炎疫苗後死亡事件，仍沒有證據證實死亡與疫苗有關，將盡快開放其他年齡層群族施打，呼籲75歲以上長者盡速接種。

指揮中心發言人莊人祥說明，今天新增18名疑接種新冠肺炎疫苗後死亡者，大部分是高齡長者且有慢性疾病，多是在接種後4天死亡。截至目前疑接種後死亡事件累計67例。

莊人祥表示，現在已有9例疑接種疫苗後死亡者經司法相驗解剖，初步研判死因大多與心血管疾病、慢性病有關。值得注意的是，其中1人被驗出體內有新冠肺炎病毒，換句話說，這名個案生前已染疫，地方衛生局已針對這名確診個案進行疫調。

莊人祥指出，有關國內疑疫苗接種後死亡事件，多為高齡、慢性病者，經解剖後初步結論都是與接種疫苗無關，提醒長者接種確實要注意身體狀況，若自身慢性病狀況不穩定，呼籲等症狀穩定後再接種。