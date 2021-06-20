我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美援莫德納抵台 賴清德：蕭美琴作夢都夢到簽疫苗合約

東奧5方會談21日舉行 將決定觀眾進場上限數

台灣疫苗接種後死亡解剖9例 初判與疫苗無關

中央社台北20日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(中央社)
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(中央社)

台灣中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣疑接種新冠肺炎疫苗後死亡事件新增18例，截至目前累計67例，9例已經司法相驗解剖，其中1人驗出新冠肺炎病毒，地方衛生局已展開疫調。

新冠肺炎疫苗自15日起在全台擴大接種，開放75歲以上長者、長照機構住民、洗腎患者等對象接種，但因疑接種後死亡事件頻傳，引發外界關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午指揮中心記者會指出，近日發現施打狀況沒有擴大開打首日踴躍，可能與民眾害怕不良事件有關。

陳時中表示，國內疑接種新冠肺炎疫苗後死亡事件，仍沒有證據證實死亡與疫苗有關，將盡快開放其他年齡層群族施打，呼籲75歲以上長者盡速接種。

指揮中心發言人莊人祥說明，今天新增18名疑接種新冠肺炎疫苗後死亡者，大部分是高齡長者且有慢性疾病，多是在接種後4天死亡。截至目前疑接種後死亡事件累計67例。

莊人祥表示，現在已有9例疑接種疫苗後死亡者經司法相驗解剖，初步研判死因大多與心血管疾病、慢性病有關。值得注意的是，其中1人被驗出體內有新冠肺炎病毒，換句話說，這名個案生前已染疫，地方衛生局已針對這名確診個案進行疫調。

莊人祥指出，有關國內疑疫苗接種後死亡事件，多為高齡、慢性病者，經解剖後初步結論都是與接種疫苗無關，提醒長者接種確實要注意身體狀況，若自身慢性病狀況不穩定，呼籲等症狀穩定後再接種。

疫苗 新冠肺炎 台灣

上一則

北農群聚疫情擴大 台農委會衛福部大動作視察

下一則

北農群聚擴大 議員：北市府犯了「4個沒有」錯誤

延伸閱讀

美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑機坪親迎

美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑機坪親迎
台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離
美捐贈250萬劑莫德納疫苗20日抵台

美捐贈250萬劑莫德納疫苗20日抵台
打AZ疫苗…全台已逾60死 最年輕僅42歲

打AZ疫苗…全台已逾60死 最年輕僅42歲

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

2021-06-14 18:44
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」

都是疫苗的功勞 美連鎖藥局搶賺「疫外之財」
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜
圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離

圖輯／拜登夫婦愛犬「冠軍」辭世 13年陪伴影形不離