疫苗議題引家人朋友爭論 蔡英文：病毒才是真正的敵人

中華民國總統蔡英文指「病毒才是真正的敵人」，呼籲國人相信專業、相信科學、信任指引，盡快施打疫苗。(取自蔡英文臉書)

中華民國總統蔡英文 20日發表談話表示，近期有系統的疫苗 施打已展開，他們發現有很多假訊息、不實言論在流傳，也有許多人經驗到朋友吵架、家人反目、退框退群，她提醒「病毒才是真正的敵人」，呼籲國人相信專業、相信科學、信任指引，盡快施打疫苗。

美國政府捐助的250劑莫德納疫苗已經抵台，蔡英文同時也發表談話表示，最近有系統的疫苗施打已經展開，但是他們也發現，有很多假訊息、不實言論在流傳，無論是對疫苗副作用加油添醋，或者是破壞大家對指揮中心信任的說法，都製造社會的不安情緒。

蔡英文表示，朋友吵架、家人反目、退框退群，相信是很多人最近都有的經驗，她想提醒大家，家人、朋友難免都有意見不合，但「病毒才是我們真正的敵人」，病毒沒有政治傾向，不會和我們吵架，但是當我們稍有疏忽，就可能傷害身邊親愛的人。

蔡英文提醒國人，吵架、退框都無助於防疫，相信專業、相信科學、信任指引，才能在疫情 蔓延的時候，守護身邊心愛的人。

蔡英文也提醒，已經在接種順位裡，但是還沒接種的朋友，拜託趕快去接種，對於接種順位稍晚的國人，蔡總統強調政府正全力確保預訂的疫苗，能如期到位，先前交貨落後的也可以趕上進度，盼大家能夠理解和諒解。

蔡英文最後呼籲，這幾天她也觀察到，路上的人車比警戒剛開始的時候多了不少，她理解長期的警戒，確實讓大家很疲憊，疫情雖然稍微減緩，但情勢仍然嚴峻，還是要拜託大家不要鬆懈，才能度過眼前的難關。