我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮國安顧問：伊朗核協議談判關鍵議題仍有歧見

美援莫德納抵台 賴清德：蕭美琴作夢都夢到簽疫苗合約

疫苗議題引家人朋友爭論 蔡英文：病毒才是真正的敵人

記者鄭鴻達／台北報導
中華民國總統蔡英文指「病毒才是真正的敵人」，呼籲國人相信專業、相信科學、信任指引，盡快施打疫苗。(取自蔡英文臉書)
中華民國總統蔡英文指「病毒才是真正的敵人」，呼籲國人相信專業、相信科學、信任指引，盡快施打疫苗。(取自蔡英文臉書)

中華民國總統蔡英文20日發表談話表示，近期有系統的疫苗施打已展開，他們發現有很多假訊息、不實言論在流傳，也有許多人經驗到朋友吵架、家人反目、退框退群，她提醒「病毒才是真正的敵人」，呼籲國人相信專業、相信科學、信任指引，盡快施打疫苗。

美國政府捐助的250劑莫德納疫苗已經抵台，蔡英文同時也發表談話表示，最近有系統的疫苗施打已經展開，但是他們也發現，有很多假訊息、不實言論在流傳，無論是對疫苗副作用加油添醋，或者是破壞大家對指揮中心信任的說法，都製造社會的不安情緒。

蔡英文表示，朋友吵架、家人反目、退框退群，相信是很多人最近都有的經驗，她想提醒大家，家人、朋友難免都有意見不合，但「病毒才是我們真正的敵人」，病毒沒有政治傾向，不會和我們吵架，但是當我們稍有疏忽，就可能傷害身邊親愛的人。

蔡英文提醒國人，吵架、退框都無助於防疫，相信專業、相信科學、信任指引，才能在疫情蔓延的時候，守護身邊心愛的人。

蔡英文也提醒，已經在接種順位裡，但是還沒接種的朋友，拜託趕快去接種，對於接種順位稍晚的國人，蔡總統強調政府正全力確保預訂的疫苗，能如期到位，先前交貨落後的也可以趕上進度，盼大家能夠理解和諒解。

蔡英文最後呼籲，這幾天她也觀察到，路上的人車比警戒剛開始的時候多了不少，她理解長期的警戒，確實讓大家很疲憊，疫情雖然稍微減緩，但情勢仍然嚴峻，還是要拜託大家不要鬆懈，才能度過眼前的難關。

疫苗 蔡英文 疫情

上一則

北農確診數持續攀升 快篩陰員工將先打疫苗

延伸閱讀

蔡英文悼念拜登愛犬挨批 藍前立委：人民從不在她心中

蔡英文悼念拜登愛犬挨批 藍前立委：人民從不在她心中
250萬劑莫德納到台灣 蔡英文感謝美國「患難見真情」

250萬劑莫德納到台灣 蔡英文感謝美國「患難見真情」
美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人
美贈台疫苗╱AIT：展現承諾 蔡英文：真朋友真進展

美贈台疫苗╱AIT：展現承諾 蔡英文：真朋友真進展

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

2021-06-14 18:44
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高
破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜
真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電
找到工作者每周可領180元 國會提案鼓勵就業

找到工作者每周可領180元 國會提案鼓勵就業