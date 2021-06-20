北農群聚擴大 議員：北市府犯了「4個沒有」錯誤

台北市議員許淑華。圖／本報系資料照片

台北農產運銷公司確診群聚擴大，台北市議員許淑華今天在臉書表示，台北市政府犯了「四個沒有」錯誤，導致北農員工20人確診、另外還有18位承銷人也染疫，7個市場派遣工也傳確診，至目前為止，北農累計共45位確診。

許淑華說，北農究竟為何嚴重至此？她也拿基隆成功市場染疫狀況對比北農。許說，台北市衛生局對於北農沒有擴大匡列對象、沒有強制快篩、沒有立即停業、沒有具體防護措施，才會導致北農群聚越滾越大。

但反觀基隆成功市場，6月8日時，基隆成功市場有4名確診， 市長林右昌第一時間宣布讓市場攤商全面PCR採檢，隔天再宣布休市兩個星期到6月23日，並且考量到攤商會移動，為了嚴防疫情 擴散，全面要求其餘市場採取「雙罩一套」防護措施（口罩 ，防護罩、並帶透明手套當天用完當天丟）政策，到現在成功市場已經沒有再新增陽性案例，6月23日可以解封。

許淑華說，台北市衛生局對於北農沒有擴大匡列對象、沒有強制快篩、沒有立即停業、沒有具體防護措施，才會導致北農群聚擴大，如果當初大規模匡列，強制要求員工、派遣工、承銷人（盤商）等接觸者居家隔離14天才能回到北農，並且勒令停業，其餘市場嚴格管理，可能就不會有目前的情況！

許淑華說，這7位市場派遣工的工作是負責包菜，但因為疫情嚴重又有臨時工來幫忙，市場同時有很多承銷人，針對市場不擴大匡列加強採檢的結果，就是潛在感染源可能到處流動，尤其是承銷商直接接觸的是消費者，她真的無法想像。

許說，台北市政府不正視市場風險的話，一定會釀成大禍，未來14天內都是風險期，真的要拜託指揮中心協助疫調，希望來得及！