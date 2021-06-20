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北農確診數持續攀升 快篩陰員工將先打疫苗

中央社台北20日電

台北農產運銷公司確診員工數持續攀升，台北市政府今晚指出，已與新北、基隆跨縣市合作掌握疫調，北農現總計確診有20人，承銷商有18人確診，快篩陰性員工將先打疫苗

民進黨台北市議員許淑華昨晚在臉書（Facebook）發文表示，北農群聚18人新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診後，當晚得知又再增1人，分別為台北市民10人、新北市7人、基隆2人，認為北市疫調匡列不到位，對外縣市染疫者一概不知，恐成防疫破口，應擴大北農快篩對象。

她建議，北北基的衛生局應清楚掌握疫調狀況，北市府應加速跨縣市通報聯繫；另外，固定在北農批貨的承銷人約4000人，北農現有7名拍賣員確診，相關接觸承銷人都應快篩，以確保批貨攤商安全無虞，並主動公開相關匡列資訊。

對此，台北市政府發言人陳智菡今晚表示，台北市長柯文哲已於18日開會討論北農一事，19日啟動北農2.0專案；明天將先安排約200名快篩陰性的拍賣員及理貨員到台北市立聯合醫院和平院區、中興院區接種疫苗，之後會持續安排其餘快篩陰性的員工施打疫苗。

台北市政府產業局晚間也發布新聞稿說明，北農目前20名確診者中，有9人非設籍北市。北市府已於上週與外縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到其中1名確診者，提前匡列阻斷擴大感染，目前其他所有接觸者的核酸檢測（PCR）均為陰性。

至於批發市場、零批場攤位承銷商部分，產業局指出，共有18人確診，也將同步展開精準疫調及管控。

產業局表示，衛福部醫福會執行長王必勝今天一同赴北農了解疫情狀況，也同意北市府所擬計劃，明早8時將設立前進指揮所，並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢任務，以有效控制避免擴散。

由於北農員工染疫引發民眾對於蔬果包裝與採買產生擔憂，產業局指出，北市府考量北農運作涉及大台北與中南部，且屬民生物資重要機構，已於端午假期啟動北農快篩專案，迄今已有451人完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散。

19日中午啟動北農2.0專案，產業局表示，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，並將成立前進指揮所，同步將盡速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。

北農主秘路全利告訴中央社記者表示，目前第一果菜批發市場已有217名同仁於端午節前去快篩，營業部117人也於16日前快篩完，17、18日也進行場域全面清消。

路全利說，針對承銷人部分，在疫情第3級警戒期間，進入市場內都依相關防疫措施進行，包括量體溫、戴口罩、幾經消毒、實名制和嚴禁飲食等規定，違者由場內巡迴人員開單、告發，場域也於每日營業時間結束後大消毒。

外傳北農群聚疫情擴大，中央疫情指揮中心評估是否進駐控管。對此，路全利表示，疫情政策說明是由中央主責。

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