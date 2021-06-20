北農員工承銷商派遣工傳45人染疫 北市成立指揮所

北農已有20名員工染疫。另外，北市產發局今也證實，還有在批發市場、零批場攤位的承銷商，共有18位確診，若加上傳出7名派遣工也確診，北農疫情截至20日晚間，恐已有45人確診。圖/本報系資料照片

台北農產運銷公司有20名員工染疫。另外，非屬北農員工，屬派遣公司、負責協助北農包裝蔬果的派遣工，今也再傳出有7人確診，另外，北市產發局今也證實，還有在批發市場、零批場攤位的承銷商，共有18位確診，北農疫情 截至20日晚間，恐已有45人確診。

北市府表示，衛福部醫福會執行長王必勝今天已經赴北農，並同意北市府所擬定計畫，明日早上八點，台北市政府將設立前進指揮所、並展開環境感控及動線調整，盡速完成篩檢 任務，期能有效控制避免擴散。

北市產發局今天晚間發布新聞稿表示，北農原有19位確診者，其中9位非設籍台北市，北市已於上週與新北及基隆跨縣市合作，掌握確診者完整疫調結果與足跡，並透過台北市精準疫調計畫進一步找到一位確診者，提前匡列阻斷擴大感染，故總計有20位確診者，目前其他所有接觸者的PCR檢查均為陰性。

至於另尚有在批發市場、零批場攤位承銷商共18位確診，也將同步展開精準疫調及管控。

北市府表示，近期因北農員工染疫，引發民眾對於蔬果包裝與採買產生擔憂，北市府考量北農運作涉及大台北與中南部，且屬於民生物資重要機構，市府於端午假期即啟動北農快篩專案，截至目前已有451位人員完成快篩，對於確診人員第一時間協助處理，並依法匡列居家隔離者，避免疫情擴散。

北市府在周六中午已啟動「北農2.0專案」，將由原剝皮寮快篩團隊進駐北農，成立前進指揮所。周一早上將先就快篩陰性者，安排施打疫苗 ；目前包含拍賣員、理貨員約兩百人已快篩完畢，將優先接種疫苗，使產生抗體；之後陸續會安排員工快篩，陰性者施打疫苗。同時將盡速設置快篩站，提供承銷人就近篩檢，以穩定台北與中南部地區蔬果批發正常運作。