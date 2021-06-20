台電視主播新冠確診痊癒 婆婆卻插管裝葉克膜

華視主播林彥汝透露婆婆正在和新冠肺炎搏鬥。圖／摘自臉書

華視主播林彥汝一家三口5月底確診新冠肺炎，如今都已康復返家，但她今在臉書 心痛表示，她的婆婆還在和新冠肺炎奮戰，目前在台大加護病房插管治療，她向婆婆道歉「媽對不起，是我們輕忽，我們沒想到小小的咳嗽腹瀉，竟會變成插管治療」，對婆婆的病情十分憂心。

林彥汝表示，婆婆生病至今已經是第31天，因為引發敗血症，現在只能裝上葉克膜維持生命，她自責不孝，讓婆婆獨自在病房面對這些苦難，她也透露，婆婆原本是被送到防疫旅館 ，一大早昏倒在門邊，幸好是爸爸開門發現，她認為政府應該更仔細分配哪些病患該送防疫旅館、檢疫所和醫院，否則不知還有多少患者會面臨到像她婆婆這樣的處境，她也提醒患者家屬們多關心患者的狀況，避免憾事發生。

以下為臉書全文

確診Day31

這不是我病程紀錄

是我的婆婆、我的媽媽

歷經31天的折磨

現在還在台大加護病房和病魔奮戰

媽 對不起

是我們輕忽

我們沒想到

小小的咳嗽 腹瀉

竟會演變成插管治療

昨天 醫生說妳已經擊敗新冠病毒了

Ct值通過檢驗

但細菌卻進入血液引起敗血症

最後得接上葉克膜維生

我們真的很不孝

讓妳獨自面對這些苦難

拜託妳快點好起來 好嗎？

台大的醫療團隊都還在努力

我相信他們不會輕易放棄任何一個人

我們被隔離在外

不能探視

每天為媽媽祈禱唸經

也為所有的重症患者祈禱唸經

我真心的建議

什麼樣的患者該送醫、誰該送檢疫所、誰該送防疫旅館，政府必須更仔細的篩檢分配。

尤其是有慢性病的老人家

媽媽被先送到防疫旅館

她單獨1人隔離

ㄧ大早昏倒在門邊

幸好，媽媽被同時開門取餐的爸爸發現

直到現在回想我都忍不住發抖

若是我爸爸沒發現呢？

不只是我媽媽

還有多少確診者在隔離房裡

度過生死難關 不得而知

提醒所有的確診者家屬

要多關心 多關注家人的情況

護理師意外po出的文

國會辦公室影片中唸出的文章

是真人真事

想活下去的阿姨

就是我的媽媽

我相信這也是所有病患的願望