江啟臣感謝美國致贈疫苗：國際社會聽到我們的民怨了

美國致贈台灣的250萬劑的莫德納疫苗順利抵台，國民黨主席江啟臣在臉書感謝美國對台灣的協助。圖／取自江啟臣臉書

美國致贈台灣 的250萬劑的莫德納疫苗 在當地時間下午順利抵台。國民黨主席江啟臣 在臉書表示，這是令人安慰的好消息，國民黨誠摯的感謝美國對台灣嚴峻的疫情伸出援手。台灣人民過去這段時間強力發聲，「我們的民怨與民意表達台灣需要疫苗的聲音，國際社會聽到了」。

江啟臣表示，這次的疫情下，台灣已經有超過500位的國人喪生，同時也代表有超過500個家庭因此破碎，美國雪中送炭，保護超過百萬的國人讓人感動。但這250萬劑得來不易，政府應在施打上妥善規畫，應事先與地方政府、第一線施打的單位做好協調溝通，不要再發生施打上混亂的狀況。

江啟臣強調，足夠有效的疫苗是疫情中唯一的解決方案，台灣至少需要3000萬劑的疫苗，目前已獲得485萬劑，仍有長足需要努力的空間。他呼籲，民進黨不應該持續對外釋放台灣不需要疫苗的錯誤印象。台灣疫苗取得迄今是別人捐贈的高於自己購買的，這源自於民進黨給國際社會錯誤的訊息。

江啟臣舉例，在國會表決中，民進黨否決了台灣應加速採購國際疫苗的提案；又例如，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中向日本表達，「若要進來要早啦，晚就沒意思」；再例如，駐美代表蕭美琴，對外公開發言，國人疫苗施打意願不高。

江啟臣說，以上這些例子與民意完全互相違背的聲音，持續出現在執政黨的官員、民意代表中，錯誤的資訊，讓世界誤判台灣的需求。由國民黨發起的「台灣需要疫苗」「Taiwan Needs Vaccines」取代民進黨所稱「台灣不需要疫苗」的錯誤印象，才讓國際社會認識台灣民意的真正走向。

江啟臣表示，從日本經驗複製到民間採購、再到今天的美國致贈疫苗，說明三件事。第一，國際上有疫苗政府就應該去爭取，執政黨不該在國會就扼殺8月底3000萬劑的目標；第二，台灣過去在民主的努力與幫助世界的實力，現在「幫助台灣，就是幫助世界」，這才是民進黨應該向世界說明的。

第三，國產疫苗未經3期臨床試驗，未獲國際認證，不要讓人民當白老鼠，蔡政府應該爭取更多國際認證疫苗，爭取時間讓國產疫苗經過三期試驗完成國際認證。

江啟臣強調，國民黨扮演在野黨的角色，對防疫的建議，從來都是為了台灣的好，「防疫不分朝野，病毒是我們唯一的敵人」，倘若輸給病毒，藍綠都不會是贏家，蔡總統應該慎重思考。