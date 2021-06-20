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俄駐美大使返回華府 期待兩國建立平等務實關係

Delta病毒擴散全球 專家憂疫情復燃

國民黨籲超買WHO認證疫苗 讓台灣人可以自選廠牌接種

記者劉宛琳／即時報導
國民黨團總召費鴻泰。本報系資料照片
國民黨團總召費鴻泰。本報系資料照片

美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗抵台，國民黨立院黨團感謝美國政府的援助。如果沒有美國的幫忙，台灣高齡及高風險族群要接種到疫苗不知還要等多久。國民黨團懇託美國政府，請協助台灣，將台灣已購買的莫德納疫苗也早點送來台灣。

國民黨團表示，台灣政府錯誤的疫苗採購政策，造成採購數量及到貨數量都遠遠不足國內民眾所需要的接種數，因而在今年5月中旬疫情大爆發後，一個月內讓5百多人染疫死亡，來不及說再見，只因等不到疫苗。

國民黨團說，若再計入鴻海創辦人郭台銘、台積電捐贈的1000萬劑BNT疫苗，台灣人可以接種疫苗的種類會越來越多，雖然還無法多到可以讓每個國民都接種，但疫苗能有多樣性的選擇，人民就能評選最適合自己的疫苗接種；目前可以接種的疫苗已有AZ、莫德納，政府應讓長者、孕婦都能選擇接種莫德納。自由選擇疫苗是人民自主的權利，政府應購買足額疫苗，讓人民可以自由選擇接種。

國民黨表示，新冠變種病毒在全球各地肆虐，全世界為了備戰英國變種病毒、南非變種病毒、印度變種病毒，全都在搶對變種病毒有90%以上保護力的Novavax疫苗；台灣目前採購疫苗數量相對於世界先進主要國家處在末段班，日本、韓國超買疫苗可以供自己國民全部接種3至5劑，反觀台灣，採購數量僅夠全體國民接種1.5劑。

國民黨團呼籲蔡政府、衛福部，應儘速搶買已被證實有高保護力的Novavax疫苗，讓國人免於受變種病毒侵害。蔡政府不要閉門造車，趕儘購買足量的WHO認證疫苗，讓台灣民眾早日脫離缺乏疫苗接種的窘境，只有達到全體免疫，台灣各級產業活動才能重新開始，經濟才能重新復甦。

疫苗 台灣 變種病毒

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