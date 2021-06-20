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250萬劑莫德納到台灣 蔡英文感謝美國「患難見真情」

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

曾嗆萊豬也吃了 柯文哲今謝美250萬疫苗：展現美國價值

記者林麗玉／台北報導
柯文哲今午在臉書表示，今天下午五點鐘，華航將載250萬劑疫苗到台灣，在台灣疫苗短缺時刻，美國向台灣提供協助，展現了美國價值。圖／引用自柯文哲臉書
柯文哲今午在臉書表示，今天下午五點鐘，華航將載250萬劑疫苗到台灣，在台灣疫苗短缺時刻，美國向台灣提供協助，展現了美國價值。圖／引用自柯文哲臉書

曾嗆「萊豬也吃了、軍火也買了」的台北市長柯文哲，對於美贈台灣疫苗追加至250萬劑，柯文哲今天也在臉書說話了。柯文哲今午在臉書表示，在台灣疫苗短缺時刻，美國向台灣提供協助，展現了美國價值。他在此向美國朋友表達誠摯的感謝，這將促成台美間更正向互動，感謝所有為此事而努力的人。

不過對於深陷好心肝疑特權施打風暴，柯文哲今天也在臉書表示，目前中央規範的疫苗施打優先順序，類別順序非常含糊，造成相當多實際執行上的困擾。例如第二類中央及地方政府防疫人員，或第七類國家關鍵設施必要工作人員，到底要怎麼認定？由誰認定？每個人都自認是國家、關鍵設施、必要、工作人員，結果就是特權疫苗的爭議，挑起對立和紛擾。

柯文哲說，在美日的支援下，台灣高齡長者已經可以優先接種，但疫苗不足仍是事實，也衍生分配的問題。柯也向中央建議，疫苗分配順序要遵照簡政輕稅原則。簡政的意思就是說：要以最有效率的方式，來達到同樣甚至更好的結果。除了直接照顧確診者的防疫醫院、防疫旅館、防疫計程車等高風險人員，以及邊境管制有關人員以外，應直接用年紀來決定施打順序。

柯說，美國的這250萬劑疫苗可以暫時紓解疫苗荒，希望疫苗抵台後，儘速發放到各個縣市，也要儘早讓縣市政府知道分配的的劑量及發放時間，地方才能準備。

柯說，從今天開始，台北市已經放寬疫苗接種年齡，只要75歲以上長者及65歲以上原住民朋友，歡迎大家登入台北市的疫苗預約系統，下周就可以施打。

柯文哲說，「美國疫苗到了，我們表示歡迎！接下來就請中央儘速發布全國一致、簡單、清楚的施打順序，不要讓大家自行解讀、自由發想，結果疫苗還沒打，台灣社會內部先打成一片！」

疫苗 柯文哲 台灣

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