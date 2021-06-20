250萬劑莫德納到台灣 蔡英文感謝美國「患難見真情」

美國政府捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗在台灣時間20日下午抵達桃園機場，蔡英文總統透過臉書直播發表談話，感謝美國政府伸出援手，「患難見真情」。(取自蔡英文臉書)

美國政府捐贈台灣 250萬劑莫德納疫苗 在台灣時間20日下午抵達桃園機場，蔡英文 總統透過臉書直播發表談話，感謝美國政府伸出援手，「患難見真情」。

蔡英文指出，此時此刻，美國政府所提供的250萬劑疫苗，已經到達台灣了。在此要向美國政府及全體投入這項工作的人，表達最誠摯的感謝。過去一段時間，疫苗一直是台灣的「關鍵字」，也是整個政府團隊最優先的工作。對於已經訂購但延遲到貨的疫苗，政府透過各種管道去催促。看到有國家願意提供疫苗，也想盡辦法去接洽。當然，正如前幾天大家所見，政府也跟民間合力，希望能夠克服萬難，購買到更多廠牌、劑量的疫苗。

蔡英文說，感謝外交團隊，無論在美國、在日本、在歐洲，在台灣，幾乎是不眠不休，想盡辦法，要為台灣爭取更多疫苗。她也要感謝日本政府和美國政府，理解台灣遇到的困難，願意及時伸出援手，給台灣最多的支援。

蔡英文說，記得疫情爆發之初，台灣快速地穩定了口罩供應，並隨即援助急需口罩的國家。當時國內有一些不同意見，「但是我們相信一件事，A friend in need is a friend indeed，也就是患難見真情。」

蔡英文說，現在台灣遭遇困難的時候，好朋友也伸出援手，這正是患難見真情的展現。尤其日本和美國，目前也都還在為遏制疫情而努力，但仍然願意協助台灣，「我真的要再一次表達由衷感謝。」

蔡英文說，加上今天抵達的250萬劑，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗；後續已洽購的部分也還會分批到貨，可以說部分緩解了燃眉之急。但政府不會因此鬆懈，她和政府團隊會持續把疫苗當作最要緊的事，繼續來努力。

蔡英文指出，最近有系統的疫苗施打已經展開，但也發現，有很多假訊息、不實言論在流傳。無論是對疫苗副作用加油添醋，或者是破壞大家對指揮中心信任的說法，都製造社會的不安情緒。

蔡英文強調，朋友吵架、家人反目、退框退群，相信是很多人最近都有的經驗。她想提醒大家，家人、朋友難免都有意見不合，「但病毒才是我們真正的敵人。病毒沒有政治傾向，不會跟我們吵架，但是當我們稍有疏忽，就可能傷害我們身邊親愛的人。吵架、退框都無助於防疫，相信專業、相信科學、信任指引，才能在疫情蔓延的時候，守護我們身邊心愛的人。」

蔡英文說，她再一次提醒，已經在接種順位裡但是還沒接種的朋友，拜託趕快去接種。「也想要告訴順位稍晚的朋友，我們正全力確保預訂的疫苗，能如期到位；先前交貨落後的也可以趕上進度。請大家能夠理解和諒解。」

蔡英文說，這幾天，她也觀察到，路上的人車比警戒剛開始的時候多了不少。「我理解長期的警戒，確實讓大家很疲憊。疫情雖然稍微減緩，但情勢仍然嚴峻，還是要拜託大家不要鬆懈，才能度過眼前的難關。」

美國贈送台灣250萬劑莫德納疫苗抵桃園機場，台灣中央流行疫情指揮官陳時中（左）與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（右）機坪親迎。記者季相儒／攝影

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