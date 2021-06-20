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讀在瘟疫蔓延時 台灣獨立書店求生

記者潘欣中、徐如宜、施鴻基／綜合報導
疫情風暴下，個性化、小資本的獨立書店更顯脆弱，因社交安全距離和群聚禁令，店內空蕩蕩，為求生存，不得不轉型線上訂閱或開辦線上作家、好書分享會。(圖：讀者提供)
疫情風暴下，個性化、小資本的獨立書店更顯脆弱，因社交安全距離和群聚禁令，店內空蕩蕩，為求生存，不得不轉型線上訂閱或開辦線上作家、好書分享會。(圖：讀者提供)

疫情風暴下，書籍非民生必需品，不僅實體書店遭逢重創，獨立書店因小本經營的先天條件，加上社交距離和暫時停業的後天限制，更顯脆弱。

獨立書店靠著官方補助計畫、紓困、支持性訂閱稍喘口氣，但疫情風暴不見盡頭，獨立書店只能苦撐。

不同於大型連鎖書店，獨立書店強調深耕在地、人際互動、非主流選書，但疫情下，人與人、人與書的連結和互動全斷鏈。

台灣獨立書店文化協會祕書長鍾尚樺表示，三級警戒後，從北到南都有獨立書店陸續休業，就算繼續營業，不少也處於「半停滯」狀態。

為了撐下去，獨立書店被迫悄悄轉型。「有的轉了個頭、有的已轉了半身。」鍾尚樺說，正好利用「被休息」機會，好好思考下一步要如何走，怎麼轉型線上，換個角度來看，也算意外收穫。

台灣最南端的屏東恆春鎮「紅氣球」書店經營人郭德慧說，去年疫情爆發後營業額下滑，靠接案和藝文振興方案才轉好，5月疫情警戒配合歇業，實體活動取消、接案後延，取消小幫手打工換宿，高昂租金更顯壓力，只能靠臉書推薦好書線上訂購。今年雖獲文化部實體書店補助計畫，最頭痛的是，怕疫情持續，打亂既定講座活動，不得已就改線上，但「味道」差很多。

屏東市「永勝5號」說，獨立書店賣書拚不過網路低折扣，向來是採左手加右手、複合式的經營模式，除了賣書，還接案、餐飲、帶活動等，若兩手都受限制，「就燒腦了」。

束手無策下，申請政府紓困、補助計畫外，只能強迫自己轉線上訂閱或開辦線上分享會。「小陽。日栽書屋」決定啟動「我們來說書，你們來支持書店」線上說書計畫，讀者卻反映，少了真實書卷味和人情味。

疫情之初，台東長濱獨立書店「書粥」規畫「一人讀書館」，每天限一人，每次三小時，讓愛書人擁有整間書店，可隨喜付費，店長僅線上聯繫。考量無法確保空間絕對安全，最後仍取消，一路停業至下月中。

「書粥」老闆高耀威說，目前先以積蓄撐住，疫情若持續半年恐難以為繼，「開店時曾設想最壞的狀況，只能努力熬看看，先匍匐前進」。

台東市區獨立書店「晃晃」和「食冊café書店」則推書籍宅配，持續為在地愛書人補充精神糧食。

疫情風暴下，個性化、小資本的獨立書店更顯脆弱，因社交安全距離和群聚禁令，店內空蕩...
疫情風暴下，個性化、小資本的獨立書店更顯脆弱，因社交安全距離和群聚禁令，店內空蕩蕩，為求生存，不得不轉型線上訂閱或開辦線上作家、好書分享會。(圖：讀者提供)

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