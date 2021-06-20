台男飛澳門 驗出印度變種病毒 指揮中心：感染逾一個月

羅一鈞說，現基因定序陸續做到8000多號，英國變異株占90%。（取材自直播畫面）

再傳一例台灣 輸出陽性確診，而且感染印度異種病毒！澳門 18日通報一名來自台灣的59歲男子，經檢測感染Delta變種病毒，研判與過往越南 旅遊史有關。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞19日在記者會中指出，台灣目前僅5例境外移入確診者驗出此病毒。對於澳門驗出50多歲男性感染印度變種病毒，羅一鈞研判感染超過一個月以上，與過往越南旅遊史有關。

羅一鈞表示，指揮中心在6月18日接獲澳門通知，50多歲男子在6月17日從台灣搭機到澳門，於澳門確診。該男性去年2月初到今年1月底有越南旅遊史，今年2月中到5月8日有印度旅遊史，男子5月8日返台，5月9日採檢為陰性；經過14天檢疫期後，5月21日期滿採檢為陰性；6月15日因出國需求自費採檢為陰性，男子持有3日內陰性證明搭機。

羅一鈞表示，該名男性經澳門檢測血清結果IgM為陰性，IgG為陽性，目前初步研判非近期感染，感染時間超過一個月，且其ct值為32，病毒量可能很低，所以在台灣三次檢測才會陰陰陽陽。

由於個案無症狀，目前在澳門當地隔離治療中，指揮中心會設法聯繫個案本人做相關接觸者疫調，目前還沒聯絡上。