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央行示警：撒幣紓困過久 恐助長殭屍企業

記者沈婉玉／台北20日電
央行報告提醒，如貨幣寬鬆持續過久，恐產生資源錯置、助長靠政府紓困維持營運的殭屍企業存活、不利經濟活力等負面影響。（本報資料照片）
央行報告提醒，如貨幣寬鬆持續過久，恐產生資源錯置、助長靠政府紓困維持營運的殭屍企業存活、不利經濟活力等負面影響。（本報資料照片）

新冠肺炎全球大流行超過一年，主要央行的寬鬆性貨幣政策持續擴張，未來如何有序退場，已成各界關注議題。央行報告提醒，如貨幣寬鬆持續過久，恐產生資源錯置、助長靠政府紓困維持營運的殭屍企業存活、不利經濟活力等負面影響；長期貨幣寬鬆亦恐加劇金融脆弱性，進而可能引發金融不穩定等風險。

央行指出，面對疫情導致大封鎖，首當其衝的是中小企業、中小型工廠與平民階級，各國政府莫不大力推出激勵措施強化援助。大抵而言，近期主要國家所採的積極政策行動，已有助於穩定經濟與金融市場。

新冠肺炎危機也為人們的生活帶來劇變，央行表示，疫情促使人們嘗試改變消費、工作等行為模式，企業提供商品及服務的方式、地點等也有所不同。然而，各國空前的貨幣政策與財政政策支持若持續過久，恐帶來隱憂；未來伴隨情勢趨穩，妥適的退場策略至關重要。

經濟學家形容長期虧損、扭虧無望、生產停滯，要靠政府輸血續命的企業，僅能償還貸款利息但無法償還貸款本金的企業是「殭屍企業」。央行提醒，貨幣寬鬆及財政紓困持續過久，恐會產生資源錯置、助長殭屍企業存活等影響。

「因應危機的暫時行動不宜轉為永久性模式」，央行認為，未來若疫情緩解，政府須在有效配置生產資源及降低經濟創傷的政策間取得平衡，並聚焦於實現中期成長及均衡發展的計畫。貨幣政策與財政政策須保持較明確的分際，不能一直透過寬鬆來紓困，否則恐導致政策可信度與有效性喪失。

央行 貨幣 紓困

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