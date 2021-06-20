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台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

台大公衛學院副院長陳秀熙：世衛免疫橋接非取代三期

記者陳雨鑫／台北21日電
台大公衛教授陳秀熙。（本報資料照片）
台大公衛教授陳秀熙。（本報資料照片）

國產疫苗以「免疫橋接」取代臨床試驗三期爭議持續，台大公衛學院副院長陳秀熙昨參與長風基金會線上會議時表示，世界衛生組織討論免疫橋接是為因應變種病毒，協助已上市疫苗，毋需因應變種病毒再做一次三期臨床，並非讓第一代疫苗用二期取代三期，國產疫苗仍應做三期才能確定效力。

陳秀熙表示，台灣對於二期臨床橋接到三期臨床的概念已有些混淆，國際間討論免疫橋接，主要是因應新冠肺炎疫情變化過於快速，變異株可能影響疫苗效力，讓已上市疫苗，可免於再進行第三期臨床試驗，省下三個月到六個月的時間。並不是為了讓未上市的疫苗，直接用二期臨床取代三期試驗。

陳秀熙表示，二期臨床試驗僅能得知疫苗產生多少有效抗體，但不代表這些抗體足以讓人體對抗病毒，降低重症或感染的效力，三期臨床試驗才能證實疫苗對人體是否具有足夠的保護力。

他認為，台灣的規定已經制定，但呼籲國產疫苗一定要繼續做完三期試驗，且國產疫苗不只是要跟AZ疫苗比較效力，建議也應該與類型相似的諾瓦瓦克斯疫苗比較，也應出具對變異株的效力資訊。

國產疫苗若順利上市，未來可能會有「混打」的情況需要面對，陳秀熙表示，僅二期臨床就通過緊急授權的國產疫苗，面對國際認證，恐需再打國際疫苗。國際上對於混打的資訊不多，西班牙資訊指出，打一劑AZ後再接種輝瑞，會使體內抗體大增，且沒有明顯副作用。

關於疫苗國際認證的討論莫過於是「免疫護照」，陳秀熙指出，若全球疫情妥善控制，免疫護照的概念將被淡化，國產疫苗也就不會面臨到國際認證的問題。但他仍強調，無論如何，國產疫苗的三期臨床試驗還是應該要做下去。

疫苗 台灣 變種病毒

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