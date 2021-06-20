被疑強迫施打國產疫苗 工業區接種調查造冊喊卡

工業區總會行已暫停疫苗接種名單調查造冊。（本報資料照片）

經濟部日前與工業區廠商聯合總會（簡稱總會）預行調查疫苗 接種名單並造冊作業，被在野黨質疑強迫施打國產疫苗。經濟部工業局19日表示此舉引發外界誤解，已和總會協調暫停各工業區施打疫苗調查、造冊。

有立委質疑，經濟部對工業區廠商調查，公文中寫有「如有員工不願施打國產疫苗或指定特定疫苗者，請勿列入名冊」一段話，質疑政府為國產疫苗黑箱放水。

工業局澄清大規模施打時未必可自由挑選，因此列造冊考量，絕無要求施打國產疫苗；總會也聲明是為了解員工意願及掌握人數，接種疫苗無關政治，盼外界不要扭曲解讀。

工業局昨日表示，有關此事造成誤解，工業局已依立院決議，協調總會暫停各工業區調查造冊，將重新檢視調整相關說明文件與調查表格內容，依指揮中心疫苗施打規劃進行後續事宜。

對於引發質疑的調查、造冊作業，工業局解釋，總會原始用意是協助區內廠商在未來可大規模施打疫苗時，國人可用預約系統或App選擇打哪種品牌疫苗。

工業局表示，倘若工業區員工有集體施打疫苗需求，總會想預先調查區內廠商跟從業人員大規模施打的意願，後續才能規劃場地。此事也如總會說明，由於無法確定指揮中心屆時配發疫苗種類，因此恐無法挑選疫苗種類。

工業局指出，在準備調查資料時，有廠商詢問未來大規模施打時，為求防疫效果更佳，外籍移工可否一併施打。經洽詢後，衛福部表示「有健保 卡即可納入」，總會基於一視同仁，也納入外籍移工調查，豈料此舉反被誤解為移工淪為實驗的謬誤。

工業局強調，為維持工業區生產線作業及經濟動能，不論是本國勞工或外籍移工，都是為台灣 經濟成長努力的一份子，總會此一調查及造冊作業引發外界誤解，實非原始本意，因此經協調後，已獲總會同意暫停。