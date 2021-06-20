購捐BNT疫苗 陳時中：政府沒有要繞過代理商

台灣防疫指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

台積電 、永齡基金會欲採購各500萬劑疫苗 協助抗疫，政府強調「公私合作」，以買到疫苗為最高指導原則。指揮中心指揮官陳時中 昨天指出，買疫苗本來就很困難，除需掌握供貨時程外，現今全世界都在搶疫苗，「因為困難才要合作」。

企業買疫苗出現曙光，鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音與總統蔡英文三方舉行商討有初步共識。中央強調，企業買疫苗需原廠製造，外界好奇是否遭受代理商、德國藥廠刁難？陳時中昨說，第一個情況是有外力介入，但沒有刁難情況，「政府沒有要繞過代理商，要的是原廠製造。」

至於台積電、鴻海得到政府授權購買疫苗，去年曾與BNT談到3000萬劑的東洋是否獲得授權？陳時中解釋，這兩件事完全不同型態，東洋當時有就來源授權與中央討論，政府也要求要檢附完整授權，以時序上而言，是商業談判沒有合議，又因東洋被授權的時間已到，所以中止。

此外，中央原預計今年10月台灣可達6成民眾施打第一劑的疫苗覆蓋率，就現在的到貨率而言能否達標？陳時中回應：「疫苗到貨的目標為8月底1000萬劑，我們在努力。」