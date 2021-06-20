購捐疫苗 台積電「入局」抑郭董 綠操作痕跡明顯

台積電加入企業購買疫苗捐給政府行列，引起多方討論。（本報資料照片）

蔡政府同時授權鴻海創辦人郭台銘 與台積電 購買德國BNT疫苗 ，有人質疑蔡政府是不要讓買進疫苗功勞讓郭台銘獨享。據了解，蔡總統、郭台銘、台積電三方會談原先確不在郭台銘方面的預期，但三方會談中有「整合」共識，更希望政府出面，不要形成競爭態勢，而是多管齊下，獲得最滿意的結果。

企業採購疫苗，台積電一夕之間「被推上火線」，有部分看法認為，蔡政府是藉此淡化郭台銘的角色。有別於郭台銘出面時，綠網軍抹紅郭台銘；台積電採購疫苗資訊曝光後，民進黨黨公職人員對「護國神山」一片推崇聲，肯定台積電默默行善不要回報，所有疫苗全捐贈給政府；綠營捧台積電抑郭董，操作痕跡明顯。

國民黨智庫召集人林郁方昨天表示，上海復星去年3月就已和BNT公司簽約，以8500萬美元拿下大中華地區代理權，並已表明大中華地區要買BNT疫苗須跟他們接洽，蔡政府不能假裝不需跟上海復星來往就以為可買到疫苗。

據了解，依郭台銘及台積電的理解，政府授權兩方購捐疫苗，一方面是淡化政府角色，避免北京的干擾藉口，另外郭台銘的永齡基金會和台積電進口BNT疫苗，未來談判的對象就是上海復星，不可能繞過復星取得BNT原廠疫苗。

台積電6月10日送件，外界關注購捐金額逾台幣50億元（約合1.8億美元）的500萬劑疫苗，台積電是否完成公司內部法定程序，知情人士指出，以郭台銘的永齡為例，永齡購捐疫苗，鴻海也有參股，且鴻海是經過臨時董事會通過參與，台積電將來勢必也要對外公開說明。

至於未來進入正式協商的三方談判主體，知情人士指出，當初郭台銘送件委由的藥商是台康，但文件中的冷鏈部分是裕利，裕利本身也是國際藥商，未來永齡一方可能是台康加裕利，或直接委由裕利處理；據了解，台積電在前天會談也有理解，未來永齡、台積電進口疫苗的協商三方，有可能是裕利、上海復星及德國BNT。

外界對郭台銘、台積電能否聯手有諸多揣測，但據了解，當初郭台銘找上立院民進黨團總召柯建銘的時候，也不是自己要出頭，而是讓柯建銘與上海復星國際直接談，最後消息曝光，衛福部祭出八大要求，郭台銘才親自下場，臨時找上私募的台康，台康再引進裕利，如今台積電若能加入，整合成一個團隊，從正面解讀也未必不是好事。

相關人士指出，接下來能否成局，關鍵仍要避免政治力的干擾，政府更應在整合上扮演重要角色，不該營造永齡和台積電競爭的態勢，從三方會談顯示，台積電不管是否是臨時上場、自願或被要求加入，顯然都已做足功課，接下來更要拿出實際行動，才能證明不是「演一場戲」。

民進黨立委管碧玲昨天也指出，全球晶片兩大供應商涉及的經濟動脈，哪一個國家沒有被牽涉進來，台積電願意加入敲門採購BNT疫苗的行列，預期將為中國對台灣作梗、令國際社會痛苦的「一中」麻煩，創造一個務實的處理模式。