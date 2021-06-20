我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台染疫亡增11例、確診增107例 陳時中：6成解隔離

94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

黑白集／人民不能選擇疫苗 就是為德不卒

黑白集
台灣疫情延燒，但民眾苦無疫苗可打。圖為台北通化夜市。（記者余承翰／攝影）
台灣疫情延燒，但民眾苦無疫苗可打。圖為台北通化夜市。（記者余承翰／攝影）

行政院授權台積電及永齡基金會各購買500萬劑疫苗捐政府，讓台灣民眾對打到國際認證疫苗重燃希望；但從政院拉台積電淡化郭台銘角色，到總統府三方會談後的四點聲明，加上側翼對蔡總統「談判高手」的揄揚，卻又讓人感到「沒那麼簡單」。

其實，要檢驗蔡政府是否真心回應民意，端視能否擴大授權與還給人民疫苗選擇權。

台灣自製的國產疫苗才二期解盲就急著上市，其保護力未獲驗證，也難獲國際認證，民眾施打意願不高。許多人期盼能夠施打安全性和保護力都獲國際認證的疫苗。

雖然陳時中說，民眾可以選擇不打國產疫苗，但根據蔡政府疫苗採購政策規畫，三分之一台灣人別無選擇；又因政府洽購外國疫苗消極不力，將有更多台灣人被迫充當國產疫苗三期試驗的對象。

更可議的是政府緊抓疫苗分配權，但中央官員入列，高接觸風險族群卻被排除，施打順位引起許多爭議。未來即使疫苗足夠，不必再吵施打順位，但如果還是只有打或不打政府指定疫苗這兩種選擇，這對人民何其殘酷！

無論蔡政府先前如何卡疫苗，在民意壓力下願授權台積電和永齡基金會，多少已跨出第一步，但國際佛光會還在等決策者點頭；政府應協助並擴大授權民間團體洽購國際認證疫苗。讓人民真能自由選擇疫苗，否則就是為德不卒。

疫苗 台灣 台積電

上一則

購捐疫苗 台積電「入局」抑郭董 綠操作痕跡明顯

下一則

冷眼集/地方諸侯大逆襲 疫情牽動選情

延伸閱讀

台積電捐疫苗：6月初董事會有充分討論 並獲董事支持

台積電捐疫苗：6月初董事會有充分討論 並獲董事支持
美贈台250萬劑疫苗「無附帶條件」 資深官員：中阻台買疫苗應譴責

美贈台250萬劑疫苗「無附帶條件」 資深官員：中阻台買疫苗應譴責
蔡英文感謝美贈疫苗增至250萬劑 籲杜絕謠言鼓勵施打

蔡英文感謝美贈疫苗增至250萬劑 籲杜絕謠言鼓勵施打
美國贈台疫苗 學者：限縮北京趁疫對台操作空間

美國贈台疫苗 學者：限縮北京趁疫對台操作空間

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19
專家擔心，台灣再不行動，恐不只明年買不到，未來幾年內都將成為疫苗孤兒。(示意圖／報系資料照片)

明後年歐美疫苗訂單已爆量 台灣還要當幾年疫苗孤兒？

2021-06-14 18:44
美國國務院亞太副助卿費德瑋資料照。（記者張文馨／攝影）

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

2021-06-17 16:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…

隱藏密室？意外發現房子多一扇窗 他敲窗還被回應…
第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」
美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友
小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因

小S嫁豪門過得悲慘？曝16年前結婚關鍵原因
舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高

舊金山最貴豪宅 4350萬元成交 無敵美景價創新高