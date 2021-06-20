黑白集／人民不能選擇疫苗 就是為德不卒

台灣疫情延燒，但民眾苦無疫苗可打。圖為台北通化夜市。（記者余承翰／攝影）

行政院授權台積電 及永齡基金會各購買500萬劑疫苗 捐政府，讓台灣 民眾對打到國際認證疫苗重燃希望；但從政院拉台積電淡化郭台銘角色，到總統府三方會談後的四點聲明，加上側翼對蔡總統「談判高手」的揄揚，卻又讓人感到「沒那麼簡單」。

其實，要檢驗蔡政府是否真心回應民意，端視能否擴大授權與還給人民疫苗選擇權。

台灣自製的國產疫苗才二期解盲就急著上市，其保護力未獲驗證，也難獲國際認證，民眾施打意願不高。許多人期盼能夠施打安全性和保護力都獲國際認證的疫苗。

雖然陳時中說，民眾可以選擇不打國產疫苗，但根據蔡政府疫苗採購政策規畫，三分之一台灣人別無選擇；又因政府洽購外國疫苗消極不力，將有更多台灣人被迫充當國產疫苗三期試驗的對象。

更可議的是政府緊抓疫苗分配權，但中央官員入列，高接觸風險族群卻被排除，施打順位引起許多爭議。未來即使疫苗足夠，不必再吵施打順位，但如果還是只有打或不打政府指定疫苗這兩種選擇，這對人民何其殘酷！

無論蔡政府先前如何卡疫苗，在民意壓力下願授權台積電和永齡基金會，多少已跨出第一步，但國際佛光會還在等決策者點頭；政府應協助並擴大授權民間團體洽購國際認證疫苗。讓人民真能自由選擇疫苗，否則就是為德不卒。