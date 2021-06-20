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新聞評論／是誰與慈悲為敵 讓善舉受盡委屈？

聯合報社論
蔡英文總統18日接見台積電董事長劉德音（左）與鴻海創辦人郭台銘，商討捐贈疫苗事宜，會後衛福部部長陳時中（右）與劉德音先行步出總統府。（記者蘇健忠／攝影）
蔡英文總統18日接見台積電董事長劉德音（左）與鴻海創辦人郭台銘，商討捐贈疫苗事宜，會後衛福部部長陳時中（右）與劉德音先行步出總統府。（記者蘇健忠／攝影）

鴻海創辦人郭台銘喊話「向蔡總統報告」後，蔡英文總統拉了台積電董事長劉德音一起舉行三方會談；蔡總統感謝兩大企業捐贈疫苗的努力，並強調政府與民間合力抗疫的重要。稍早蔡總統也致電藝人賈永婕和媒體人黃光芹，肯定她們捐贈器材協助抗疫的作為，向賈永婕「受委屈」感到抱歉，更表示「對願意幫忙的人，不該冷言冷語，更不可造謠生事」。

不光是賈永婕受委屈，包括鴻海、佛光山等民間企業與慈善團體想要「合力抗疫」，也受盡委屈，不但遭到官方有意無意的冷嘲熱諷，更成為眾多網軍攻擊焦點。民間捐疫苗，政府設障礙，阻擋過頭了，民間憤怒至極，政府才逐漸鬆口，但關卡依舊。

台灣其實是多難之邦，所幸社會能夠相互扶持；面對各種災難，都可以見到強大的民間慈善力量協助救災善後，幫政府撫慰社會受傷的角落。正如蔡總統說的，照顧好人民是政府的責任，但面對疫情，政府也是有力有未逮的時候。如今政府防疫失職失能，民間有這麼多人挺身協助抗疫，政府卻拚命使絆子打拐子，既怕民間成事政府臉上掛不住，更怕擋了政府揠苗助長的國產疫苗戰略目標，讓民間想捐想幫忙的都還要求爺爺告奶奶，這個政府官僚顢頇無下限。

為了引進疫苗，郭台銘「勞辱自負」地想盡辦法，他也深諳政治眉角，特別拉著民進黨總召柯建銘出面協助。但衛福部態度消極一以貫之，去年拿授權書為難想居間代理的東洋，氣得曾任蔡政府首位閣揆的東洋董事長林全都說是「吃我豆腐」；今年衛福部對郭台銘重施故技，行政院長蘇貞昌還嘲笑郭台銘「手上沒貨」、「疫苗跟口袋裡的錢不一樣」。政府沒本事為老百姓準備疫苗，還有臉笑民間的努力？若說政府沒刁難，誰信？

疫情指揮官陳時中屢將疫苗政策失敗導引為「有人」從中阻擾，甩鍋北京；蔡政府更縱容網軍亂抛血滴子，各式陰謀論滿天飛。這正是郭台銘所說「民進黨不同派系間有不同意見，各種看不見的力量對本案產生技術性的拖延」；原來官方宣稱盡力幫忙，事實卻是政府不擋黨來擋，黨不方便網軍來擋，其中涉及的政治意識形態與黨內派系利益，構成層層阻礙，逼得郭台銘要求會見總統。好笑的是，蔡英文還拉來台積電，避免郭台銘獨享光環。

大老闆遭遇如此，小市民處境更難堪。賈永婕高效率募資捐贈「救命神器」，網軍與政論節目大潑髒水，逼得她淚灑直播間，不斷澄清自己「順時中、愛台灣」，慈善救命還要先政治表態。黃光芹募資捐贈移動冷氣機，衛福部竟依「民眾檢舉」，一度要以違反《公益勸募條例》開罰。防疫千瘡百孔補不完，政府居然以控管言論打擊異己為要務；但這些人在防疫上根本不是「異己」，只因其善舉反襯了政府的無能，就不見容當道，蔡政府與網軍器度之窄、用心之偏，讓人嘆為觀止。

蔡政府處處為難民間，與慈悲為敵，只是因為民間慈善義舉會戳破「有政府會做事」的牛皮，減損政府和官員的權威，甚至可能影響派系的利益。從去年防疫工作開始，指揮中心全面掌控輿情主導言論，造神形塑「順時中」氛圍，強烈反擊任何「逆時中」言論作為，最後竟演變成和民間慈善義舉作對，這種「防疫法西斯」已成為民怨積累的源頭，更是威脅政府公信與抗疫成果的毒瘤。蔡總統最近屢次提及要「調整作戰隊形」，就應從這裡做起，不要讓民間慈善力量再受盡委屈。

郭台銘 疫苗 防疫

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