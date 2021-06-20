打疫苗 柯文哲感嘆：台灣落後20億人

台北市長柯文哲（前右）感嘆，台灣打疫苗的排名排到20幾億人口後面。（記者黃義書／攝影）

美國政府捐贈台灣 250萬劑莫德納疫苗 今將運抵，鴻海、台積電 也可望為台灣再增添1000萬劑BNT疫苗。但台北市長柯文哲昨日表示，全世界打掉22億劑疫苗了，台灣排名不應排到20幾億人口後面，實在是拖太久了。而資深媒體人陳文茜也示警，就算台灣有把握年底可取得2000萬劑疫苗，但遠遠不夠台灣2400萬人完整接種，至少還缺2000萬劑。

蔡英文總統18日接見台積電董事長劉德音與永齡基金會創辦人郭台銘（中），討論捐贈疫苗相關問題。圖為郭台銘步出總統府。（記者蘇健忠／攝影）

本報系聯合報報導，柯文哲指出，也許台灣國際處境比較特別，用國家名議買疫苗比較困難，但是不是轉個彎讓私人企業去掛名，如果鴻海、台積電可行，全台的企業界一定共襄盛舉。柯文哲說，還有佛光山、慈濟，大家願意，宗教團體、企業，只要政府不方便的地方，大家來幫忙，大企業捐一點錢，弄到2000萬劑，讓每個人可以打兩劑，這應該是「大家可以下台」，把問題解決的方法。台積電是護國神山，鴻海是有名的的產業，如果可以做成功，其他大企業也會願意。

新北市長侯友宜則呼籲，政府跟民間團體大家一起努力採購數量足、品質好、速度要更快的疫苗，希望讓全國民眾都可以盡快接種疫苗，這是現在大家最要努力的方向。

陳文茜：年底至少還缺2000萬劑

另據台北中國時報報導，陳文茜指出，許多人不了解全球秋冬可能面臨變種病毒疫情反撲，而台灣到年底疫苗仍短缺，她推估，就算有把握年底取得2000萬劑，也僅夠1000萬人能完整接種，還缺2000萬劑。陳文茜表示，包括COVAX分配的疫苗，台灣共採購約2000萬劑，宣布此決策的就是蔡英文總統，或許因小國無力，也有可能是有錢卻愚蠢，「總統府或許忘了，台灣的人口是2400萬」。

江啟臣：蔡總統不覺得羞恥嗎

國民黨主席江啟臣則表示，目前台灣獲得的疫苗「捐的比買的還多，蔡總統不覺得羞恥嗎？」紓困預算從台幣2100億加到8400億元，這些經費可以買多少疫苗？政府如果去年有超前部署，沒有民進黨內的派系紛擾，會搞到今天要請永齡、台積電出面買疫苗嗎？

江啟臣說，速買疫苗才是重點，台灣疫苗不足，產生排擠效果，才出現爭先恐後、相互計較誰先打的問題。