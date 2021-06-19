台積電捐疫苗：6月初董事會有充分討論 並獲董事支持

台積電將捐贈BNT疫苗給政府。（本報系資料照片）

台積電 捐贈數十億元台幣的新冠肺炎疫苗 ，遭小股東質疑為何沒經董事會通過，台積電發言體系20日表示，此案在本月9日的董事會已向董事報告捐贈疫可能規畫，充分討論後並獲得董事會支持，但由於採購等相關事宜尚有許多不確定性，待相關事項確定後，將正式提案由董事會作成決議追認，並依法發布重訊公布相關資訊。

台積電將無條件捐贈向國外採購的500萬劑疫苗給政府，將由董事長劉德音親自操刀，在取得政府授權書後立刻展開採購作業。

6月9日台積電董事會通過一項重大議案，就是所有股東關心上修今年第1季每股配息至2.7元，也是台積電自2019年第1季改季配息以來首季上修配息，換算今年每股配息將達11元。

台積電在6月10日向政府提出捐贈疫苗申請，日前經總統府宣布此事才曝光，但遭小股東質疑台積電捐贈數十億元的疫苗一事為何沒經董事會通過，台積電今日特別澄清說明。

至於小股東質疑台積電拿50億元資金非本業做用卻未發重訊，台積電稍早也說明，台積電捐贈疫苗已由政府發布，因未來採購疫苗還有冗長的程序 ，包括議價、包裝、運送等，在合約未敲定前，所有商業行為都無法確定，因此不會提交董事會決議，換句話說，也不會發布重訊。