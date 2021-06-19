蔡英文感謝美贈疫苗增至250萬劑 籲杜絕謠言鼓勵施打

美方19日捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，蔡英文總統感謝美國政府捐贈250萬劑疫苗，並透露與駐美代表蕭美琴兩人，無時差溝通與聯繫克服法律、技術等問題。（圖取自臉書）

中華民國總統蔡英文19日感謝美國 政府捐贈250萬劑疫苗 ，並透露與駐美代表蕭美琴兩人，無時差溝通與聯繫克服法律、技術等問題；總統呼籲在野黨一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言，提升國民整體的防護力。

蔡英文19日在臉書發文表示，稍早，美國在台協會（AIT）已經宣布，美國將即刻運送一批共計250萬劑的疫苗，捐贈給台灣 ，協助我們的疫苗施打計畫能持續順利進行。

蔡英文總統說，大家可能有點意外，為什麼數量是250萬劑，因為6月6日那天，三位美國參議員訪台時宣布，美國政府將捐贈台灣75萬劑疫苗。而在這兩周以來，在台美雙方許多人的努力下，美國政府決定增加數量到250萬劑，真朋友真進展，都能感受到美國對台灣的支持。

蔡總統感謝拜登總統（Joe Biden）領導的美國政府，對台灣人民的大力支持，其中，來自美國國會跨黨派及各界好朋友的力挺，更是讓台灣在面對疫情考驗的此刻，加倍感到溫暖。

蔡英文總統說，在民主的陣線上，台灣和理念相近的國家，一直都能緊密互動，不論是對於區域的和平穩定，還是人類共同的對手病毒，也將會繼續秉持共同的理念，攜手合作。

她進一步表示，這段時間，台灣內部對於疫苗的討論很多，不實的言論也不少。但最重要的，不是互相攻擊，而是共同努力。海內外有許多人都在為了疫苗奔走，尤其是外交部全體同仁的協助，辛勞不亞於防疫團隊。

蔡英文總統說，謝謝駐美代表蕭美琴及外交同仁們在美國第一線為台灣人民的健康打拚，「我們之間常常無時差的溝通與聯繫，克服了法律、技術等問題，今天終於能有一個階段性的成果向大家報告了」。

蔡英文總統呼籲在野黨的朋友們，疫苗會持續進來，此時此刻，請和政府一起鼓勵民眾積極施打疫苗，一起杜絕關於疫苗的種種謠言。配合指揮中心和專家們的建議，有疫苗就打，提升國民整體的防護力，才是當前最重要的目標。總統向大家說聲晚安，並期待飛機降落的時刻。