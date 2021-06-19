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美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

美國贈台疫苗 學者：限縮北京趁疫對台操作空間

中央社／台北19日電
美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，美東時間19日上午自田納西州曼非斯機場出發，駐美代表蕭美琴到現場送機。照片來源／蕭美琴提供
美國援助台灣250萬劑莫德納疫苗，美東時間19日上午自田納西州曼非斯機場出發，駐美代表蕭美琴到現場送機。照片來源／蕭美琴提供

美國捐贈台灣250萬劑疫苗，國際關係學者今天分析，美國贈台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間，並避免台灣半導體產業受疫情影響。

台灣外交部19日表示，美國政府於美東時間6月19日宣布捐贈台灣250萬劑疫苗。疫苗由中華航空公司專機運送回國，於台北時間20日傍晚抵達台灣桃園國際機場。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正晚間接受訪問時指出，美國援助台灣疫苗的時機具特殊意義，一是台灣此際陷入短缺疫苗危機，美國見到台灣政府受到不少責難，而這些責難除了疫苗以外都無法解套，因此加碼、捐贈台灣250萬劑疫苗，解政府的燃眉之急，並減緩民眾對政府的抨擊力道。

黃介正說，美國援台的疫苗雖然比日本疫苗晚抵達，但就數量還有品牌來看，可能提高台灣民眾對美國的感激度。此外，美國援台疫苗並無附帶條件，數量雖有限，但仍可限縮北京在台灣疫苗短缺之際、操作兩岸關係的空間。

不過，黃介正也提醒，一個被病毒弱化的台灣不符美國利益，美國當然會出手，讓台灣不至倒下。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，美國贈台疫苗，顯示美國在台協會（AIT）高度掌握台灣政情及需要，近日密集向華府發布報告，通知華府台灣疫情若不見緩解的政治後果；此外，美國也可能憂心疫情將影響台灣的半導體產業。

丁樹範還指出，中國國家主席習近平成立「應對疫情工作領導小組」，卻僅納入中宣部長及公關部長等，衛生部長不在成員之列，代表習近平有意積極對外鼓吹中國防疫成效，對外大打疫苗外交，這也讓美國必須穩住台灣疫情，避免台灣向北京傾斜。

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