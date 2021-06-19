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台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

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台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

記者謝承恩、蕭羽耘、陳雨鑫、許政榆／台北報導
陳時中指出，解隔離達58%，整體病例數比較穩定，18日僅7個縣市有新確診，目前疫情整體發展趨勢往下，還要持續將病例控制住。（截自直播畫面）
陳時中指出，解隔離達58%，整體病例數比較穩定，18日僅7個縣市有新確診，目前疫情整體發展趨勢往下，還要持續將病例控制住。（截自直播畫面）

本土疫情日漸趨於平穩，但台仍未脫離疫情三級警戒。中央流行疫情指揮中心18日公布台新增128例新冠病例，為127例本土、1例境外移入；確診個案中新增20例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，解隔離達58%，整體病例數比較穩定，今日僅7個縣市有新確診，目前疫情整體發展趨勢往下，還要持續將病例控制住。

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。個案分布以新北市81例最多，其次為台北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，台中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

中央流行疫情指揮中心公布新增128例COVID-19病例，為127例本土、1例境...
中央流行疫情指揮中心公布新增128例COVID-19病例，為127例本土、1例境外移入；確診個案中新增20例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月17日累計公布12385位確診個案中，已有7189人解除隔離，解隔離人數達確診人數58%。

本土確診趨勢。（圖：指揮中心提供）
本土確診趨勢。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增1例境外移入，為本國籍10多歲男性，5月25日曾於印度確診，6月5日自印度返台，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時採檢陰性，後至檢疫所集中檢疫，6月18日檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值37)。個案檢疫期間並無症狀，亦無接觸他人，故無框列接觸者。

指揮中心統計，台累計1,044,211例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1028898例排除)，其中13896例確診，分別為1,163例境外移入，12,680例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增3例空號(案6822、案13764、案13800)，累計98例移除為空號。自2020年起累計538例COVID-19死亡病例，其中531例本土，個案居住縣市分布為新北市265例、臺北市215例、基隆市17例、桃園市15例、彰化縣8例、臺中市4例、宜蘭縣及新竹縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另7例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

中央流行疫情指揮中心公布新增128例COVID-19病例，為127例本土、1例境...
中央流行疫情指揮中心公布新增128例COVID-19病例，為127例本土、1例境外移入；確診個案中新增20例死亡。（圖：指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指...
中央流行疫情指揮中心今召開臨時記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（截自直播畫面）

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