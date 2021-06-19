我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

新聞眼／郭台銘8點逼攤牌 掀綠政府無能

記者陳熙文
鴻海創辦人郭台銘(右)提出希望會見蔡英文總統，「為蒼生請命」。(圖：永齡基金會提供)
鴻海創辦人郭台銘(右)提出希望會見蔡英文總統，「為蒼生請命」。(圖：永齡基金會提供)

政府去年採購國際疫苗部署落後，今年疫情爆發後，逼得企業、民間團體都想出手搶救，但指揮中心態度消極，從要求原廠證明、到指揮官公開稱「現在買不到」；如今終於鬆口政府願意授權台灣兩大企業代表政府談判，簡直是掀開政府無能的最佳寫照。

從鴻海集團創辦人郭台銘表明要購捐BNT疫苗至今，政府從技術上百般刁難、側翼萬箭齊發，郭台銘私下要求自家人馬務必要以和為貴，被要求送件審查，統統照遊戲規則來，為了幫台灣購得疫苗，扮足了乖乖牌。

但政府不知是官僚作風，還是有心人士刻意阻攔，明知國際疫苗廠只願跟政府對口、卻又不願授權有心幫忙的企業跟民間團體，只會說風涼話，宛如只想看企業跟民間團體協助採購破局，讓郭台銘忍不住要對總統提出八點報告。

當初，郭台銘會主動跳出來表達願協助採購疫苗，就是政府稱大家都在搶疫苗，已成賣方市場，取得國際疫苗有困難；但民間有心促成合作契機，卻不見政府從寬、從速處理。既不主動協助、更未見積極解除民間代替政府採購遇到的困難。

郭台銘在聲明中要求政府先明確表達立場，又直接點名問蔡總統究竟是同意，還是拒絕，可見對於政府到底想不想要BNT疫苗，態度的曖昧令他無所適從。

現在政府眼看苗頭不對，總算同意授權企業與國際疫苗大廠洽談，相關法律責任、授權方式，依循的是日本贈送台灣疫苗的模式，換句話說，從蔡總統到國安、行政院團隊，大批法律人不會不清楚授權的關鍵性，從去年東洋到如今的永齡、台積電，終究會讓人看清，到底是疫苗難買？還是政府能力糟糕呢？

疫苗 郭台銘 台灣

上一則

台確診亡518人 打AZ已43死 長者天人交戰

下一則

黑白集／裝聾作啞 政府不必被監督？

延伸閱讀

蔡英文會郭台銘、劉德音 有共識疫苗原廠製造直送台灣

蔡英文會郭台銘、劉德音 有共識疫苗原廠製造直送台灣
台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑

台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑
就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」

就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」
郭台銘：為蒼生請命 盼見疫苗決策者蔡總統

郭台銘：為蒼生請命 盼見疫苗決策者蔡總統

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運

第二批24萬劑莫德納疫苗抵台 華航貨機負責載運
Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球