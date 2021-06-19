新聞眼／郭台銘8點逼攤牌 掀綠政府無能

鴻海創辦人郭台銘(右)提出希望會見蔡英文總統，「為蒼生請命」。(圖：永齡基金會提供)

政府去年採購國際疫苗 部署落後，今年疫情爆發後，逼得企業、民間團體都想出手搶救，但指揮中心態度消極，從要求原廠證明、到指揮官公開稱「現在買不到」；如今終於鬆口政府願意授權台灣 兩大企業代表政府談判，簡直是掀開政府無能的最佳寫照。

從鴻海集團創辦人郭台銘 表明要購捐BNT疫苗至今，政府從技術上百般刁難、側翼萬箭齊發，郭台銘私下要求自家人馬務必要以和為貴，被要求送件審查，統統照遊戲規則來，為了幫台灣購得疫苗，扮足了乖乖牌。

但政府不知是官僚作風，還是有心人士刻意阻攔，明知國際疫苗廠只願跟政府對口、卻又不願授權有心幫忙的企業跟民間團體，只會說風涼話，宛如只想看企業跟民間團體協助採購破局，讓郭台銘忍不住要對總統提出八點報告。

當初，郭台銘會主動跳出來表達願協助採購疫苗，就是政府稱大家都在搶疫苗，已成賣方市場，取得國際疫苗有困難；但民間有心促成合作契機，卻不見政府從寬、從速處理。既不主動協助、更未見積極解除民間代替政府採購遇到的困難。

郭台銘在聲明中要求政府先明確表達立場，又直接點名問蔡總統究竟是同意，還是拒絕，可見對於政府到底想不想要BNT疫苗，態度的曖昧令他無所適從。

現在政府眼看苗頭不對，總算同意授權企業與國際疫苗大廠洽談，相關法律責任、授權方式，依循的是日本贈送台灣疫苗的模式，換句話說，從蔡總統到國安、行政院團隊，大批法律人不會不清楚授權的關鍵性，從去年東洋到如今的永齡、台積電，終究會讓人看清，到底是疫苗難買？還是政府能力糟糕呢？