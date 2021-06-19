捐BNT疫苗 郭台銘：無政治企圖 絕不會有中國台灣

與總統會談1.5小時 鴻海集團創辦人郭台銘（前左）與永齡基金會執行長劉宥彤（前右）18日下午與蔡英文總統討論捐贈疫苗相關問題，經過一個半小時討論後步出總統府。（記者蘇健忠／攝影）

在鴻海創辦人郭台銘 要求下，政府昨鬆口授權讓永齡基金會跟台積電代表政府採購BNT疫苗 ，郭台銘保證，此事絕無任何政治和商業企圖，還在臉書發文回應，合約署名絕不會有中國台灣 。昨天與總統會面後，他更表示「任重道遠、盡力而為」。

郭台銘昨一早在臉書發出「向蔡總統報告」八點聲明，喊話要為蒼生請命，盼會見「疫苗政策的決策者」蔡總統當面取得同意或拒絕，讓疫苗採購能真正開始。

行政院隨即宣布同意授權鴻海洽購500萬劑BNT疫苗，發言人羅秉成指出，永齡基金會原本並無申請政府授權，郭台銘在6月16日傳來訊息，提及BNT方面告知只賣疫苗給政府。羅秉成指出，永齡基金會或許遭遇無法直接洽談的困難，政府同意授予採購代表權。

郭台銘指出，端午連假結束後有消息傳出，民進黨內派系對他捐贈疫苗有不同意見，各種看不見力量開始對捐疫苗案技術性拖延；17日他發表三點聲明後，受蔡總統認同，但關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈而已。

大陸國台辦發言人馬曉光昨重申，上海復星醫藥集團有BNT疫苗在大陸與港澳台的獨家商業權益，希望台灣民間各方依正常商業規則早日達成疫苗洽購協定。

紐約時報17日報導，據兩位知情人士透露，台灣最近就一項疫苗交易進行了討論，該交易不僅涉及BioNTech和上海復星，還涉及瑞士的健康服務、冷藏和物流公司裕利醫藥（Zuellig Pharma）。這交易有望讓BioNTech履行與復星的合作夥伴關係，同時可減少復星的角色，滿足台灣當局的要求。

企業買疫苗可望有進展，政府表示授權永齡基金會和台積電，民間企業採購疫苗接下來還會遭遇什困難？陽明交通大學公衛所兼任教授、前疾管局長張鴻仁昨天表示：「球現在是在BNT的手上。」假設簽約順利，拿不到疫苗的最大關鍵就是「缺貨」。

張鴻仁分析，假設藥廠只願意跟政府接洽，台積電、郭台銘現階段足以代表政府的身分向BNT洽談，但向藥廠洽談疫苗一定會觸及交貨量跟時程，萬一還是拿不到疫苗，最大關鍵就是「缺貨」，另一個原因是價格，但「以他們的財力不成問題。」

柯建銘爆料：郭拿的每劑要42美元

立法院昨就紓困特別預算進行朝野協商，在野黨質疑國產疫苗價格偏高，民進黨立法院黨團總召柯建銘則爆料，鴻海集團創辦人郭台銘欲爭取購買德國BNT疫苗，每劑價格是42美元，但不可能當盤子（台語諧音，「凱子」的意思），價格還在談。