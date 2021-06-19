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主動捐疫苗？台積電：政府怎麼說，就是那樣

記者簡永祥／台北19日電
蔡英文總統昨接見台積電董事長劉德音（左）與鴻海創辦人郭台銘，商討捐贈疫苗事宜，會後衛福部部長陳時中（右）與劉德音先行步出總統府。（記者蘇健忠／攝影）
蔡英文總統昨接見台積電董事長劉德音（左）與鴻海創辦人郭台銘，商討捐贈疫苗事宜，會後衛福部部長陳時中（右）與劉德音先行步出總統府。（記者蘇健忠／攝影）

就在鴻海創辦人郭台銘發聲明要求與總統蔡英文會談之際，行政院昨拋出也將授權台積電代表政府購買捐贈BNT疫苗500萬劑，外界才恍然大悟，原來台積電6月10日已經提出申請。

消息人士透露，捐贈案由台積電董事長劉德音親自操刀，直接接洽德國BNT原廠，由內部專責採購單位，經由政府協助直接採購，此舉避開代理商，也避開可能的兩岸政治角力。

鴻海旗下永齡基金會採購捐贈疫苗，屢遭卡關，雖然最後獲得總統府善意回應，但行政院出來開記者會，卻大有拿台積電「回敬」郭董的意味。政院強調，同樣也是要捐500萬劑疫苗，但台積電主動且「無條件」全捐給政府。

台積電真的是主動捐疫苗？沒附帶任何條件？台積電發言體系18日被問到此話題，直接回應「政府怎麼說，就是那樣！」

半導體供應鏈透露，台積電南科18廠正進行裝設3奈米試產線，此時大批外籍工程師來台，為避免成為破口，台積電還特別要求打完疫苗再來，但也遭遇難題。台積電認為，施打疫苗才是防疫最有力後盾，開始認真規畫是否也能自行提出申請採購疫苗。

疫苗採購如果沒有政府授權鐵定到處碰壁。行政院表示台積電於6月10日主動提出申請，但據了解，應是長期與政府保持良好互動的台積電，提出自身需求，在多次請示後，獲政府同意支持。台積電有了政府「指引」後，事半功倍，從這角度觀察，這要說台積電完全主動，也不盡完全是，而事件發展至今，台積電確實是「被動」浮出檯面，成了與郭台銘的對照組。

據了解，台積電確實迫切需要疫苗，也希望能保留額度，給員工和供應商施打，但顯然政府認為台積電的想法是多餘的，因政府啟動大規模施打時，一定會優先考量台積電在內的半導體產業，事涉全球晶片安全，必定給予特別關照，更何況台積電出面購買500萬劑疫苗，可說是「出錢又有力」。

台積電的重要性已是全球皆知，當政府放行授權企業採購疫苗，台積電基於社會責任及本身需要，當然義不容辭提出申請，只是原提保留一定額度的要求，現已全數改口無條件，台積電如此呼應政府的步調，也看出台積電在處理夾雜政治味的敏感疫苗事件，手法相當高段。

台積電 疫苗 郭台銘

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