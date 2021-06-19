鼓勵捐疫苗？行政院：台積電自動自發無條件

行政院宣布將授權台積電及永齡基金會代表政府購買捐贈BNT疫苗。（本報資料照片）

行政院昨舉行臨時記者會，宣布將授權台積電 及永齡基金會代表政府購買捐贈BNT疫苗 ，曝光台積電也申請要捐贈疫苗。行政院發言人羅秉成指出，台積電是在6月10日送件，自動自發提出購買捐贈500萬劑的BNT原廠疫苗，供政府統籌運用。

羅秉成指出，台積電規畫是由政府與台積電先簽訂相關的意向書，再往下執行，並預定若完成購買500萬劑疫苗，將直接送到台灣。

媒體詢問是不是政府鼓勵台積電捐贈疫苗？羅秉成表示，疫苗採購牽涉比較複雜的政治關係，各國都在搶購，大家有管道、有能力，幫忙政府買得到，不用捐都是善事，更何況出錢來捐疫苗。他說，台積電不是政府鼓勵，是自動自發願意捐贈。

羅秉成說，台積電欲捐贈疫苗，沒有任何附帶條件，也沒有要求保留多少份額，或者優先鎖定哪些施打對象，其捐贈就是500萬劑疫苗，無條件供政府統籌運用。

對於其他民間團體是否也能援例捐贈疫苗，羅秉成表示，必須評估個案可行性，沒辦法因鴻海 永齡與台積電安排特殊緊急做法，其他單位就能援例來做，須看個案情況。

工總秘書長蔡練生昨表示，台積電、鴻海兩大龍頭樂意捐助疫苗，，若能採購成功，極具指標意義，將有愈來愈多企業跳出來要捐助、購買、或替員工施打，但如果連台積電、鴻海都不成功，其他企業大概連提都不用提了。

據了解，台灣其他大型企業對台積電出手採購暫持觀望態度，除要先觀察「此路通不通」外，更不想因此橫生更多政治枝節。