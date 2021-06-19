郭台銘「通牒」後…捐BNT疫苗 政院拉台積淡化郭董

蔡英文總統（右）18日接見台積電董事長劉德音（左一）與永齡基金會創辦人郭台銘（左二），三方達成共識，疫苗採購愈快愈好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。（圖：總統府提供）

鴻海創辦人郭台銘 購捐德國BNT疫苗 卡關17天，郭台銘昨發出「向蔡總統報告」聲明，為蒼生請命，行政院隨後宣布，授權台積電 及郭台銘出資的永齡基金會向BNT公司或透過代理商，各洽購500萬劑疫苗。蔡總統並會見台積電董事長劉德音與郭台銘，三方達共識，疫苗採購愈快愈好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

疫情不斷升溫，購捐疫苗案知情人士表示，郭台銘是對蔡政府做出柔性的「哀的美敦書」（最後通牒），成與不成，要蔡總統一句話，要政府無可迴避責任表態；行政院同時宣布授權台積電和郭台銘，則是不讓郭獨攬大功、產生無法預期的政治效應，因此臨時拉台積電一起背書，加上暫不動作的大陸，「三加三方」政治角力隱然可見。

國民黨主席江啟臣說，這是民意首勝，但蔡政府仍應續開大門、納善意，讓民間能幫國人爭取更多有效、安全、具國際認證疫苗。

針對台積電及永齡基金會申請購捐BNT原廠疫苗，行政院昨公布具體作法，包括發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；交貨期配合國際疫苗採購情形，以及原廠產能來共同商定；台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作。

總統府發言人張惇涵轉述三方會談表示，郭台銘在會中提到「全島一命」，劉德音提到「團結合力」，蔡英文則希望疫苗洽談「愈快愈好」，蔡總統已指示行政院相關部會，持續密集與兩間企業協商，務必最短時間內完成相關授權文件。永齡基金會執行長劉宥彤轉述，郭台銘表示任重道遠、盡力而為。

若郭台銘最後透過上海復星代理購買疫苗，蔡總統態度如何？張惇涵表示，相關法律的豁免權只能給原廠，提供豁免權也是政府的責任。至於實際洽談情況，由於台積電、永齡基金會的洽購案，後續談判都還在進行，目前沒有進一步的說明。

佛光會捐疫苗：等掌權者點頭

另外，外界關注佛光山購捐50萬劑疫苗，政府與嬌生公司接洽後是否有突破？國際佛光會中華總會長趙怡昨說，目前情勢不明朗，佛光會暫時使不上力，「我們也盼望有好消息」。趙怡說，目前應是「萬事俱備，只欠東風」，就等有決策權力的人點頭，郭台銘已搬出台階，是一個可以促成多贏的時機，若能達陣，鴻海獲得掌聲，百姓獲得疫苗，政府也得到苦民所苦美名，兩岸間也不失分。