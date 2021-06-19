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台長輩「臨陣不打」增多 該不該勸打疫苗？兒女好掙扎

記者王慧瑛／高雄報導
高雄這名八旬阿伯神采奕奕、戴著斗笠到接種站，他剛到田裡巡完田水，確認雨勢對農作沒有太大影響後，便直接到疫苗接種站打疫苗。（翻攝自史哲臉書）
高雄這名八旬阿伯神采奕奕、戴著斗笠到接種站，他剛到田裡巡完田水，確認雨勢對農作沒有太大影響後，便直接到疫苗接種站打疫苗。（翻攝自史哲臉書）

全台長輩連日施打AZ疫苗後累計超過40例死亡，死因與施打疫苗是否相關尚待釐清，受這氛圍衝擊，許多長者陷入天人交戰，有6名兒女集體開會表決仍下不了決定，「就尊重媽媽意願吧。」有兒女說，勸長輩打疫苗若有萬一，會愧疚自責。符合資格但臨陣不打長輩，高雄市政府安排補打機會，可到住家附近社區接種站或市府規畫的五大接種站接受接種服務。

最近各地接種站或多或少出現「緩打現象」，符合資格長者若臨陣不打，仍有補打機會。高雄市長陳其邁指出，高雄87歲以上接種人口總計65.7%，第一波因故尚未接種疫苗長輩，如有接種需求，可前往附近的社區接種站，或前往市府規畫的五大接種站（高雄展覽館、鳳山體育館、巨蛋體育館、岡山農工及美濃國中）接種疫苗，一個都不漏接。

在高雄市左營國小接種站，警察親切細心地攙扶長輩下車。（翻攝自陳其邁臉書）
在高雄市左營國小接種站，警察親切細心地攙扶長輩下車。（翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁也提到，6月7日起，高雄除些許零星個案外，至今幾乎無確診案例，顯示社區相對安全，若未來兩周全國確診數可降至100例以下，代表疫情將獲得控制。高雄已完成科學園區、工業區、產業園區國際移工篩檢，累計快篩1萬6507人次，均為陰性，也要求施行移工宿舍降載、分艙分流等防疫措施，降低群聚風險。

高雄市政府今天在高雄女中、岡山農工等接種站安排音樂演出，新古典室內樂團、高雄市國...
高雄市政府今天在高雄女中、岡山農工等接種站安排音樂演出，新古典室內樂團、高雄市國樂團現場演出，緩和長輩打疫苗的緊張心情。（翻攝自史哲臉書）

「老人家慢性病一堆，誰不怕？」」高雄王姓女子說，她80多歲媽媽行動不便，不常外出，防疫時期相對安全，目前先觀望著，待疫苗穩定，自費也無妨，這一波暫時不會去接種疫苗。

年近七旬沈姓婦人身體底子還不錯，看到最近各地長輩打疫苗後死亡一樁接一樁，她問兒女「輪到我的時候，該去打嗎？」6名兒女在LINE群組討論，有人說「還是打，陳時中說利大於弊」，有兒女說「就算死亡率0.87%，那不到1%對家屬來說是100%」。6名兒女討論1小時做不了結論，決定把球丟回給長輩，「讓媽媽自己做決定」。

高雄市中洲國小接種站的一景，醫護人員到身邊為不方便下車長輩打疫苗，提供得來速服務...
高雄市中洲國小接種站的一景，醫護人員到身邊為不方便下車長輩打疫苗，提供得來速服務。（翻攝自陳其邁臉書）

高雄今下起大雨，許多長輩由家屬陪同冒雨前往接種站打疫苗，副市長史哲到岡山農工、巨蛋等接種站視察，他說，在岡山農工遇到一名八旬阿伯神采奕奕，戴著斗笠到接種站，阿伯剛到田裡巡完田水，確認雨勢對農作沒有太大影響後，便直接來到疫苗接種站來打疫苗，他笑稱「這就是高雄阿伯的style」。

高雄市政府也在高雄女中、岡山農工等接種站安排音樂演出，新古典室內樂團、高雄市國樂團現場演出，緩和長輩打疫苗的緊張心情。

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