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問疫苗有無選擇？台老翁聽到「高端」回心轉意打AZ

記者陳俊智／桃園報導
中央疫情指揮中心開放75歲以上長者接種疫苗，期間有暖心服務和趣聞發生在長者與醫護人員之間，傳遞滿滿正能量。（圖：聖保祿醫院提供）
中央疫情指揮中心開放75歲以上長者接種疫苗，期間有暖心服務和趣聞發生在長者與醫護人員之間，傳遞滿滿正能量。（圖：聖保祿醫院提供）

中央疫情指揮中心開放75歲以上長者接種疫苗，雖有不良事件或久候抱怨聲音傳出，但也有暖心服務和趣聞發生在長者與醫護人員之間，傳遞滿滿正能量。

桃園聖保祿醫院醫療部主秘藍章杰在臉書分享，一名96歲的老翁自稱會武術，經歷過抗日戰爭跟國共內戰，還想現場展示拳法。他見打疫苗還要簽文件，質問「為什麼要我簽生死狀」，還說「要死在戰場，不要死在疫苗」，護理師連忙解釋「文件是同意書，不是生死狀」。

此外，一名老翁詢問除了AZ疫苗以外有無其他選擇，醫師表示之後可能有高端，他馬上回心轉意打AZ；一名老婦稱新聞有說長者一個月要打一次疫苗，還要醫護人員多看電視；還有長者剛接種完疫苗就忘記，還問護理師「為什麼不幫我打（疫苗）」，護理師回答「您剛剛不是叫我幫您丟壓傷口的棉球」，才猛然想起說「對齁」。

桃園市八德國中接種站播放鄧麗君的歌曲，讓長輩們懷舊。八德國中接種站長、八德戶政事務所主任王瓊慧表示，接種疫苗頭一天，有一名快90歲的伯伯坐在休息區超過30分鐘仍不走，工作人員擔心他有什麼狀況，上前詢問，結果是聽音樂聽得入迷，還頻頻向工作人員表示「讓我聽完這一首就好」。

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