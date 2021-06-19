台確診亡518人 打AZ已43死 長者天人交戰

長者打疫苗猝死案例頻傳，高雄市府特別安排長輩在大寮中庄朝中宮前接種疫苗，希望神明保佑，可以舒緩長者壓力。（記者劉學聖／攝影）

台灣因新冠肺炎死亡人數累計昨天已破500，指揮中心公布國內新增本土病例187例，21例死亡。雖然連6天確診數在200例以下，但死亡案例仍維持兩位數，累計死亡人數已達518人，致死率3.76%。

據本報系聯合報報導，全台昨新增16例施打AZ疫苗 後死亡案，除1人為63歲，其餘皆超過75歲，全台連日施打AZ疫苗累計已43死，但死因與施打疫苗是否相關尚待釐清；受到猝死 影響，許多長者陷入天人交戰，南部有家族經表決後決定集體放棄。新北市長侯友宜說，昨天施打率比前兩天低，這是不爭的事實；台中市長盧秀燕也說，死亡率有一點偏高。

施打AZ疫苗猝死案，新北市昨新增5例、桃園市、苗栗縣及雲林縣各兩例，台北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣各1例。部分縣市政府依規定通報疫苗不良事件，也將協助家屬提「預防接種受害救濟」申請。

至於符合資格的長輩本周若暫緩施打，北市安排下周一「補打」，新北隨時想打都可以。侯友宜說，大家不用急，一定可打到疫苗；台北市長柯文哲昨視察施打情況時說，沒有緩打情形。

針對AZ疫苗施打，至今累積43名猝死案例，台大急診醫學部臨床副教授李建璋指出，「我認為真的太不尋常了」，長者接種AZ疫苗後，死亡通報時間太密集，政府應做AZ疫苗的4期臨床試驗，釐清猝死原因。

衛福部長陳時中昨說，目前疫苗共接種126萬人次，不良事件的通報為25例，死亡個案均為高齡長者，且有慢性疾病病史，尚未有死亡案例判定與疫苗相關；我國施打AZ疫苗，不分年齡的死亡通報為20/1000000，數字與各國相當，沒有出現危險訊號，但相關死因還待調查；依法若死者家屬同意參與解剖，將補助30萬元喪葬補助費。

指揮中心副指揮官陳宗彥昨說，疫情期間猝死者一律進行PCR檢測，雙北從昨天實施，其他縣市將視疫情需要跟進。

台大感染科前醫師則林氏璧表示，目前沒有證據顯示疫苗施打後猝死，但因通報事件多，導致長者對AZ卻步，現階段長者接種AZ是較好選擇，接種前得仔細思考風險利弊得失。有人希望能接種莫德納 疫苗。林氏璧表示，臨床試驗中，疫苗引發發燒比率，莫德納為15%、AZ為7.9%，莫德納副作用相對大，等待過程也可能有染疫風險，需列入考慮。