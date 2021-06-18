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免疫橋接「明知美未認可 卻列EUA審查標準」 專家轟食藥署瀆職

台灣新聞組／台北18日電
免疫橋接科學地位仍未定，有專家譴責CDE與食藥署，明知不可為卻為之，監院應調查是否瀆職。（本報資料照片）
免疫橋接科學地位仍未定，有專家譴責CDE與食藥署，明知不可為卻為之，監院應調查是否瀆職。（本報資料照片）

衛福部食藥署10日公布國產新冠肺炎疫苗的緊急使用授權（EUA）標準，以免疫橋接方式評估療效，昨爆出早在上個月底，參與審查的財團法人醫藥品查驗中心（CDE）就收到美國FDA回函表示，現階段對免疫橋接科學地位未定。對此，台灣預防醫學學會理事長陳宜民譴責CDE與食藥署，明知不可為卻為之，監院應調查是否瀆職。

據台北中國時報報導，陳宜民表示，CDE是負責規劃疫苗三期臨床試驗的單位，明明知道美國FDA對免疫橋接尚未有定論，卻在6月10日公告EUA標準，提到以免疫橋接做為評估療效方式，也就是明知不可為卻為之，這是很嚴重的過失，監察院應該調查食藥署長吳秀梅、CDE執行長劉明勳是否有瀆職問題。

陳宜民指出，台方除了詢問美國FDA，也應詢問歐盟EMA、日本厚生省，是否認同免疫橋接方式作為療效評估準則，若有相關結果，應該對外說明；台灣民眾更關心疫苗護照問題，這攸關商務、觀光、留學的權益。

國民黨主席江啟臣昨贈送FFP2口罩給第一線防疫人員，被問到國產疫苗時，認為要做三期人體試驗，不要讓國人當白老鼠，這才是正軌。

中廣董事長趙少康要求高端，必須對外清楚說明推動三期試驗的整體計畫，包括試驗人數多寡、滾動式人體試驗要做多久、在那些國家做、經費來自政府或自負盈虧、預期防疫效果、國內售價與外銷價格等。

另據本報系聯合報報導，衛福部昨表示，ＦＤＡ說法並非認為免疫橋接不可行，而是現階段討論中，不可能提出官方立場。對於立委要求公開ＥＵＡ審查基準的會議紀錄，陳時中表示，公開ＥＵＡ審查過程這樣會有正面效應，也有負面效應，「目前沒這個打算」；國產疫苗屬於戰略產業，要予以鼓勵，但並不代表國產疫苗申請緊急授權就非通過不可。

民眾黨立委高虹安質疑，國產疫苗要獲得國際認證將是遙遙無期。陳時中說，國產疫苗的國際認證還要努力，免疫橋接是緊急授權的審定標準之一，目前歐盟、世界衛生組織的態度是比較正面的。

疫苗 美國 FDA

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