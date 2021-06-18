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1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

打疫苗3天27猝死 指揮中心：未超過背景值

台灣新聞組╱台北18日電
75歲以上長者接種疫苗持續作業，17日高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面。圖為高雄鼓山中學接種站。(記者劉學聖／攝影)
75歲以上長者接種疫苗持續作業，17日高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面。圖為高雄鼓山中學接種站。(記者劉學聖／攝影)

全台陸續傳出長者打完AZ疫苗後返家猝死，累計3天已有27例，雖然無法證實死因與疫苗有關，但人心惶惶，已影響疫苗打氣。指揮中心強調，接種疫苗利大於弊，即便不打疫苗，全台每天仍有200多名75歲以上長者過世，但75歲以上老人一旦染疫，致死率達22.7%，呼籲仍應接種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥昨指出，疫苗不良事件通報系統顯示，昨天新增9例疑似接種AZ疫苗後死亡通報，加上先前2例，全台共11例死亡通報個案，最年長為97歲，11例死亡個案中，其中8例為75歲以上，絕大多數有慢性疾病，有兩案經司法相驗解剖，已有明確死因。

莊人祥指出，其中一案是動脈阻塞性心血管疾病加上急性心肌梗塞，另一南部個案是動脈硬化心血管疾病及三條動脈堵塞，這兩例個案死亡與自身潛在疾病相關，雖與接種疫苗則有時序性關連，有待回顧病歷資料或解剖，釐清死因。

莊人祥說明，包含英國、日本、韓國等經驗，大規模疫苗接種初期，大部分接種對象均為年長者，並可能因潛在慢性疾病，使疫苗接種後通報死亡案件增加，不論哪一種疫苗，都可能出現這樣的狀況，主要是高齡長者每天平均死亡人數有一定比率。

根據2020年度人口統計，75歲以上人口約143萬人，每年死亡人數約9.5萬人，莊人祥說，由此可知，即便沒有接種疫苗，每天平均有200多位75歲以上長者死亡，目前老人接種後死亡人數並未超過背景值。

指揮中心副指揮官陳宗彥也強調，台灣大多數縣市以85歲以上優先施打，有5個縣市是75歲以上，從疫情開始到現在，台灣75歲以上染疫致死率為22.7%，呼籲民眾仍應接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說：「病毒不會等我們打好才爆發感染」，接種疫苗對自己或家人都有保護力。

不過，長者接種疫苗已受影響，台北長庚管理部高專賴宗政表示，第一天總接種人數932人，第二天191人，昨天接種人數比第二天略多；台大開了七個診，實際接種人數不到總名額半數；台北榮總家庭醫學部主任陳曾基指出，政府公布以流感疫苗接種率五成預估，現在接種者明顯變少。

本報系聯合報評論指出，這次AZ疫苗出現老人接種後死亡案例，指揮中心說「死亡人數並未超過背景值、施打利大於弊」看似專業，但聽在失去長輩的民眾耳裡，一點都沒有說服力。

指揮中心未事前做好足夠的風險溝通，如今一定要每一個案例都詳細說明，釐清民眾與家屬的疑慮，不宜以高齡者死亡率高一語帶過。老人的命也是命，要調查清楚、明白交代，才不會阻撓疫苗正常的接種，影響民眾健康。

AZ開打3天 27長者猝死 製表／採訪中心、醫藥組
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流感疫苗 台灣 心血管疾病

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