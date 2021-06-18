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台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

台染疫近500死 陳時中：沒國外嚴重

台灣新聞組╱台北18日電
衛福部長陳時中表示，台灣確診人數大致趨向穩定，大概就在每天200人上下。(記者曾學仁／攝影)
衛福部長陳時中表示，台灣確診人數大致趨向穩定，大概就在每天200人上下。(記者曾學仁／攝影)

台灣本土疫情持續，衛福部長陳時中昨在立法院表示，確診人數大致趨向穩定，大概就在每天200人上下，但死亡人數預估還有一星期的高峰，才會慢慢往下降，希望數字盡快下降。他還表示，台灣染疫死亡數目讓人傷心，不過他認為，整體而言，台灣死亡數並沒有比國外嚴重。 

中央社報導，立法院黨團協商昨日繼續研商「紓困4.0」追加預算案相關事宜；曾銘宗提到，近期內每日確診人數大概是200人、死亡人數大概20人左右，會不會是近期的新常態。

陳時中說，在這波疫情中，看起來確診人數是趨向穩定，大概在200人上下，死亡人數大概還要一周的高峰，才會慢慢往下降。

台北中國時報報導，台灣本土確診昨日新增175例，雖然連續5天都在200人以下，但昨日仍增加19例死亡，累計從去年初以來，台灣染疫致死已達497位，逼近500大關。

據統計，台灣染疫致死率3.66％，超越全球致死率2.17％，75歲以上確診者致死率高達22.7％。對此陳時中說，死亡數目讓人傷心，每條生命都很珍貴，希望能讓致死率降低。不過，他認為，整體而言，台灣死亡數並沒有比國外嚴重。 

衛福部疾管署長周志浩昨天在行政院會提出疫情報告，他在院會後記者會說，篩檢數量已大幅提升，確診病例數趨緩，致死比例也有下降趨勢，疫情有好轉趨勢，但瞬息萬變，仍不可鬆懈，「台灣社區傳播風險仍存在，三級警戒仍宜持續。」

至於是否考慮分區解封，衛福部次長薛瑞元表示，疫情在未來十餘天的變化是研判基礎，只要國人落實三級防疫警戒，以至於有效控制疫情，鬆綁管制措施不是沒機會。

台灣 疫情 陳時中

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