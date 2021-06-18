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勞工淪為國產疫苗白老鼠？

記者黃有容
有些員工因為怕到時成為國產疫苗「白老鼠」，不敢填表回覆。（本報資料照片）
有些員工因為怕到時成為國產疫苗「白老鼠」，不敢填表回覆。（本報資料照片）

工業區進行施打疫苗造冊，其實只是一件小事。為了不浪費醫療資源，許多企業單位都已經在進行造冊，這不是問題；問題是，為何要在國產疫苗還未完成所有合法程序、正式上市時，就要強調「會有國產疫苗」？還堂而皇之列入施打意願調查。

經濟部工業局雖稱，沒有要求工業區對員工說「不想打國產不要來」，調查文件上卻還是出現足以令人如此解讀的文字，這到底是主管機關的「揣摩上意」、或是負責造冊的公會在「揣摩上意」？勞工果真被看成是「最軟的一塊」，連打疫苗保命也要被威脅利誘一番。

事實上，國產疫苗引發的造冊問題不只這一樁。因爲「國家關鍵設施」而列在疫苗施打第7順位的電信業者造冊時，也提醒員工「疫苗廠牌跟施打時間不確定」、「若同意施打，屆時不得因疫苗廠牌反悔」，導致有些員工因為怕到時成為國產疫苗「白老鼠」，不敢填表回覆。

其他單位基層也陸續傳出這類聲音，該被造冊、可以優先打疫苗，還是和一般民眾一樣最後全面開放再施打？但是最後如果都不能選疫苗廠牌，怎麼辦？

全球各國都在拚疫苗施打率，眼看歐美的體育賽事開放已打疫苗、沒戴口罩的觀眾，甚至少數國家準備有條件開放邊境台灣民眾誰會不想打疫苗，但國產疫苗是否能被國際認可，猶未可知，政府一面強調國產疫苗審查皆以科學、專業為原則，在此同時，意向調查卻又彷彿擺出「無論結果如何，國產疫苗都勢在必行」的強硬態度，只會更讓國人卻步。

原來真正分裂台灣人民抗疫心的，不是藍綠之爭、不是賈永婕或大S，竟是這還沒通過EUA就飽受爭議的國產疫苗。

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