台政院：授權台積電、永齡代表政府洽購疫苗1000萬劑

行政院聲明授權台積電以及永齡基金會各購買500萬劑新冠肺炎疫苗，並運送、捐贈給政府。（本報資料照片）

永齡基金會創辦人郭台銘今發出八點聲明，要求授權永齡基金會代表政府採購由上海復星代理的德國 BNT疫苗 ，並要求面見蔡英文總統。對此，行政院今中午臨時舉行記者會，發言人羅秉成透露，除了永齡基金會，台積電 也在6月10日提出申請，希望捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗。羅秉成表示，基於防疫上的需求，將進行特殊的疫苗採購安排，授權台積電，以及永齡基金會各購買500萬劑新冠肺炎疫苗，並運送、捐贈給政府。

羅秉成表示，交貨期將配合現階段台購買國際疫苗的交貨情形，以及德國BNT原廠的產能而定，並依循日本捐贈AZ疫苗的前例，給予製造商免責的聲明，由政府承擔後續責任。

羅秉成表示，全球疫情仍嚴峻情況下，為了能夠順利推動捐贈案，也為了解決民間企業團體在採購過程可能碰到的困難與問題，政府將進行特殊採購安排。

政府四點作法包括：一、發函授權台積電、鴻海永齡代表政府洽談各500萬劑德國原廠疫苗，直接送抵台灣，捐贈給政府；二、交貨期配合國際疫苗採購情形，以及原廠產能來共同商定；三、台積電、鴻海永齡基金會透過代理商洽購後捐贈給政府，將循日本捐贈的前例、國際採購合約的做法，給予製造商免責聲明，由政府承擔後續處理工作；四、政府也會在德國政府協助下，持續與德國BNT原廠、代理商採購疫苗，供今後需求。

羅秉成表示，為了有效控制疫情，確保國人健康，政府除了既有疫苗採購外，也正就可能管道，爭取疫苗充足供應。民間企業、團體踴躍協助疫苗爭取的義舉，政府相當感謝也會提供必要協助。