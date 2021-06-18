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就算「蔡郭會」 能否揪出疫苗採購「看不見的力量」

記者陳洛薇
鴻海創辦人郭台銘發表8點聲明，直指民進黨內有派系等各種看不見的力量介入，對採購500萬劑BNT疫苗一案產生技術性的拖延。（本報系資料照片）
鴻海創辦人郭台銘發表8點聲明，直指民進黨內有派系等各種看不見的力量介入，對採購500萬劑BNT疫苗一案產生技術性的拖延。（本報系資料照片）

蔡英文總統表態協助取得疫苗後，一直努力想捐贈500萬劑BNT疫苗的鴻海創辦人郭台銘18日發表8點聲明，他直指民進黨內有派系等各種看不見的力量介入，對此案產生技術性的拖延，蔡總統的表態，讓他「感到又有了希望」，他希望能會見蔡總統。總統府也迅速回應，蔡總統樂意與郭台銘會談，將進行安排。

郭台銘辦公室也打蛇隨棍上，回應總統府：郭台銘下午就有空。這兩造一來一往，各有算計，但真正的目的令許多人霧裡看花。

郭台銘聲明直指民進黨派系干擾他捐贈疫苗，如果不是天真以為身兼民進黨主席的蔡英文這位「英派掌門」，可以「出汙泥而不染」，超然於民進黨其他派系之上，才讓他「有了希望」；要不然，就是郭台銘看穿了蔡英文與民進黨上下交相賊，就是要阻撓政府以外尋求疫苗的民間方案，使出了這招「挾天子以令諸候」，要獨攬大權的總統明白給個說法。

陳時中的大意豪賭 埋下疫苗危機引信

中央疫情指揮官陳時中因為去年疫情控管得當，以「分散風險」的策略採購疫苗，結果他的大意與豪賭，造成根本買不到足夠疫苗，民眾陷於感染風險中，三級警戒迄今無法解除，陳時中17日首次為疫苗進貨速度緩慢在立法院公開道歉。

陳時中對外買不到足夠的疫苗，對內阻擋民間捐購疫苗，救命疫苗進不來，民怨四起，連郭台銘想捐贈500萬劑BNT疫苗，都受到重重阻礙，看到疫情肆虐，人命關天，他憂心不已，夜不成眠。

人民苦等疫苗多月，蔡總統之前卻全力支持連解盲都未達成的國產疫苗，宣示7月要開打，引發各方質疑，為何獨厚高端、聯亞？背後炒股、生技幫傳言甚囂塵上，加上AZ開打後發生多起長者猝死案，人民的不信任，已重創蔡政府。

蔡英文總統17日致電給協助捐贈救命物資的賈永婕及黃光芹，18日總統府也迅速回應郭...
蔡英文總統17日致電給協助捐贈救命物資的賈永婕及黃光芹，18日總統府也迅速回應郭台銘，表示蔡總統樂意與郭台銘會談。（取材自蔡英文臉書）

蔡突然感謝民間幫忙 還籲別挑起對立

蔡總統昨天像是恍然驚醒般，在臉書感謝郭台銘和民間的幫忙，對於最近飽受綠側翼網軍抹紅、謾罵的郭台銘，捐贈救命神器和物資還被檢舉違法的賈永婕、黃光芹，蔡總統除了一一感謝，更呼籲大家對願意幫忙的人，不該冷言冷語、造謠生事挑起對立。

蔡總統的「仗義直言」，讓郭台銘「感到又有了希望」，今天發出8點聲明直接攤牌，點名有派系介入疫苗捐贈案，同時還在媒體出現不實報導，「各種看不見的力量開始對本案產生技術性的拖延」。他更要求和蔡總統見面好好談一談。

端午連假後有傳言說蔡政府不排除德國BNT原廠、代理上海復星、裕利公司、衛福部的「...
端午連假後有傳言說蔡政府不排除德國BNT原廠、代理上海復星、裕利公司、衛福部的「四方合約」。圖為裕利公司物流中心。（中央社）

看不見的力量來自哪裡？ 郭聲明已見端倪

郭台銘口中「看不見的力量」究竟是什麼？其實從郭台銘連兩天發出的聲明已見端倪。郭台銘指出，第一，他在6月1日依主管機關要求送件後，遲遲未獲得主管機關正式回覆；第二，6月10日他行文給衛福部長陳時中，2天後取得部分進展；第三，6月13日他和衛福部官員開會討論細節，晚間陳時中也致電承諾會協助本案；第四，端午連假結束後，消息傳來民進黨不同派少間有不同的意見，媒體同步出現不實報導。

郭台銘直指的不實報導，正是端午連假後出現在媒體的一篇報導，直指其實BNT高層不想跟郭台銘談，而後又有傳言說蔡政府不排除「四方合約」，即德國BNT原廠、代理上海復星、裕利公司、衛福部，負責冷鏈的裕利公司，希望郭台銘將錢捐給衛福部，由四方簽署合約。更有知情人士稱，主要就是國際疫苗廠商不願意跟非政府授權人士談，其次，中國從頭到尾，是「要台灣來拜託，不是要郭台銘來拜託」，暗示阻撓本案背後的那隻手，仍是中國。

鴻海創辦人郭台銘今發表8點聲明，要求直接跟蔡總統談，等於表態已不信任衛福部長陳時...
鴻海創辦人郭台銘今發表8點聲明，要求直接跟蔡總統談，等於表態已不信任衛福部長陳時中（左）。（記者曾學仁／攝影）

蔡總統開始主導 能壓制派系介入？

各種傳言不斷，郭台銘終於攤牌，挑明了要跟蔡總統直接談，也表明他已經不信任陳時中，即使陳時中對他承諾將協助，但顯然陳時中無法排除「看不見的力量」介入阻撓，看見疫情對人民生計、對台灣經濟的影響，已經愈來愈嚴重，疫苗仍是杯水車薪，讓郭台銘心焦不已，他索性要蔡總統交代清楚，是不是有人對500萬劑BNT疫苗「表面支持、私下阻擋」？

從蔡總統今天的快速回應，馬上要安排「蔡郭會」，以及她臉書上對民間參與的肯定、對綠色網軍的喊話約束，往好的方面想，或許蔡總統深知疫苗採購背後牽扯民進黨派系的利益競逐，台灣每天都有不少人確診或死亡，她不能再因循苟且下去。

不過，郭台銘形容疫苗採購撲朔迷離，「是不是看見隧道的出口，走下去才知道。」總統府放話蔡總統願見郭台銘，但蔡與郭就算見了面，能否走下去？又如何走下去？這背後的千絲萬縷，如何能說沒有政治，也沒有利益？

郭台銘 疫苗 陳時中

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