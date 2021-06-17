台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

75歲以上長者接種疫苗持續作業，昨天高雄市下雨，加上有民眾接種後出現不良反應，許多接種站出現醫護工作人員比長者多的畫面，圖為高雄鼓山中學接種站。記者劉學聖／攝影

全台陸續傳出長者打完AZ疫苗後返家猝死，截至昨晚已有27例，雖然無法證實死因與疫苗有關，但人心惶惶，已影響疫苗打氣。指揮中心強調，接種疫苗利大於弊，即便不打疫苗，全台每天仍有200多名75歲以上長者過世，但75歲以上老人一旦染疫，致死率達22.7%，呼籲仍應接種疫苗。

「死亡人數 未超過背景值」

指揮中心發言人莊人祥昨指出，疫苗不良事件通報系統顯示，昨天新增9例疑似接種AZ疫苗後死亡通報，加上先前兩例，全國共11例死亡通報個案，最年長為97歲，11例死亡個案中，其中8例為75歲以上，絕大多數有慢性疾病，有兩案經司法相驗解剖，已有明確死因。

莊人祥指出，其中一案是動脈阻塞性心血管疾病 加上急性心肌梗塞，另一南部個案是動脈硬化心血管疾病及3條動脈堵塞，這兩例個案死亡與自身潛在疾病相關，雖與接種疫苗則有時序性關連，有待回顧病歷資料或解剖，釐清死因。

莊人祥說明，包含英國、日本、韓國等經驗，大規模疫苗接種初期，大部分接種對象均為年長者，並可能因潛在慢性疾病，使疫苗接種後通報死亡案件增加，不論哪一種疫苗，都可能出現這樣的狀況，主要是高齡長者每天平均死亡人數有一定比率。

台大施打 不到總名額半數

根據109年度人口統計，75歲以上人口約143萬人，每年死亡人數約9.5萬人，莊人祥說，由此可知，即便沒有接種疫苗，每天平均有200多位75歲以上長者死亡，目前老人接種後死亡人數並未超過背景值。

指揮中心副指揮官陳宗彥也強調，國內大多數縣市以85歲以上優先施打，有五個縣市是75歲以上，從疫情 開始到現在，國內75歲以上染疫致死率為22.7%，呼籲民眾仍應接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說：「病毒不會等我們打好才爆發感染」，接種疫苗對自己或家人都有保護力。

不過，長者接種疫苗已受影響，台北長庚管理部高專賴宗政表示，第一天總接種人數932人，第二天191人，昨天接種人數比第二天略多；台大開了7個診，實際接種人數不到總名額半數；台北榮總家庭醫學部主任陳曾基指出，政府公布以流感疫苗 接種率5成預估，現在接種者明顯變少。

增175例 苗晶圓廠匡列31人

昨天國內新增本土病例175例，陳宗彥說，苗栗晶圓廠匡列密切接觸者31例，有30例重做篩檢，新竹縣有10例是長照機構住民跟相關人員；確診個案中新增19例死亡，男性11位、女性8位，最年輕40多歲，最年長90多歲，有1例確診當天死亡。

家戶感染有下降趨勢，但全台長照護理累積83家確診，274位住民及工作人員感染。疾管署長周志浩昨天在立法院表示，三級警戒必須維持；副指揮官陳宗彥則強調，對於三級警戒「隨著疫情變化觀察持續關注」。