台灣接種AZ後又增9例死亡 血栓發生率較歐美低

新北市汐止地區在秀峰高中體育館設置疫苗接種站。記者許正宏／攝影

台灣 AZ疫苗 大規模接種開打後傳出有多例長輩施打後死亡，指揮中心公布近期疫苗接種後不良反應通報，6月16日新增14例AZ疫苗接種不良反應，其中有9例死亡。指揮中心發言人莊人祥指出，目前血栓通報已累積5例，已確定為血栓者3例，2例審查中，相較於各國施打第一劑疫苗血栓發生率，台灣數值為與亞洲地區仍遠低於歐美。

指揮中心公布，今日新增12例疑似 AZ 疫苗接種後嚴重不良事件，共7女5男，發病年齡介於42 歲至 97 歲，為接種疫苗後 3 小時至 12 日間發生。其中有9例死亡，發病年齡介於65 歲至 97 歲，為接種疫苗後3小時至 1 日間發生。其它3例，有1例曾住院，為右眼腫痛，疑似過敏 反應。另有2例住院中，1例右臀與右腳疼痛，診斷尚不明，有出現血小板低下、D-dimer異常；1例疑似肺炎與陣發性心房顫動。

除12例接種AZ反應事件外，另有2例為疑似 Moderna 疫苗接種後嚴重不良事件，皆為女性，發病年齡介於 27歲至 38 歲，1例為接種疫苗後 15 分鐘發生疑似嚴重過敏反應，一開始嘔吐、胸悶、呼吸喘，但疫苗接種後三日仍呼吸喘，目前住院觀察中。另1例為接種後隔日全身紅疹，疑似過敏反應。

發言人莊人祥指出，疫苗接種累積有3位已確認為血栓者，分別為30歲男、40歲女、50歲女，另2例為30歲女及40歲女還要再審查。根據各國第一季血栓發生率，英國每百萬發生率為14.2%、加拿大每百萬發生率為15%、德國每百萬發生率為11.6%、澳洲每百萬發生率為11.4%，台灣數值以現有通報的5例血栓，除以現有施打人數113萬人，每百萬血栓率為4.42%，該數值同亞洲地區國家，仍遠低於歐美發生率。

指揮中心公布，疫苗施打以來，現累計接種 117萬8104 人次，其中其他疑似嚴重不良事件127例、疑似嚴重過敏反應9例、死亡11例。另外針對死亡11例中，有8例為75歲以上長者，且個案絕大多數有慢性疾病。