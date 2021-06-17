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台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

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台本土確診新增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

記者謝承恩、蕭羽耘、邱宜君／台北報導
中央流行疫情指揮中心17日公布新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。（取材自直播畫面）
中央流行疫情指揮中心17日公布新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。（取材自直播畫面）

中央流行疫情指揮中心17日公布台新增175例COVID-19本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，這次苗栗市整個晶圓廠匡列的密切接觸者31例有30例是重做一次篩檢，新竹縣10例有長照機構住民跟相關人員。

指揮中心表示，今日新增之175例本土病例，為100例男性、75例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月3日至6月16日。個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。其中雙北地區以外縣市54例中，53例為已知感染源、1例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說，今日新增19例死亡個案，共計為男性11位、女性8位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月8日至6月12日，確診日介於5月15日至6月14日，死亡日介於6月8日至6月15日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月15日累計公布12042位確診個案中，已有6731人解除隔離，解隔離人數達確診人數55.9%。

指揮中心統計，截至目前台累計973215例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含951005例排除)，其中13584例確診，分別為1161例境外移入，12370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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