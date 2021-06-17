台駐印度公使染疫：52%肺浸潤 吸不到氧 鬼門關走一遭

駐印公使陳牧民透過親身經歷分享他在印度對抗Covid經驗，也感謝台中醫院在他印度居家隔離期間即時提供醫療資訊，協助他平安渡過危機。（取材自台中醫院新聞稿）

新冠肺炎 疫情在全球肆虐，尤其印度 疫情爆發後，台駐印度代表處也多人受波及，台駐印度公使陳牧民上月因染疫經專機後送回台灣 治療，他應台中醫院邀請，分享自己的染疫經驗，17日刊登在該醫院網站。他表示，染疫的初期症狀極不明顯，至今他仍不知道自己如何感染新冠肺炎，一開始打噴嚏、流鼻水，隨後發燒及沒胃口，之後靠著家人送到印度的氧氣機自救，到醫院斷層掃描之後發現已經52%肺浸潤，印度醫師也建議儘速回台治療，過程相當驚險。他也說，回想這十天在印度發病的過程，感覺自己就像從鬼門關走一遭。

以下是陳牧民分享的自身經驗：

今年3月以來，印度出現第二波大規模疫情，全國感染人數飆升到每天20萬人以上，首都德里也暴增到每天3萬人確診。本以為只要按照之前的方式不隨便出門、戴口罩勤消毒就可以安然度過這場危機，卻不知道此時病毒卻已經悄悄找上門。

不明顯的症狀

回台之後很多朋友問：怎麼判斷自己得的是新冠肺炎？我的答案是，根本不知道。因為一開始的症狀極不明顯。也有人問是否知道自己如何被感染，這個就更難判斷了。記得是4月28日白天開始出現打噴嚏、流鼻水的現象，頭腦有點昏沈。到了第二天（4月29日），流鼻水的現象持續，傍晚時分開始覺得有點發燒，從辦公室回家後覺得疲憊異常，晚餐也沒什麼胃口。4月30日早上起床之後持續有發燒現象（不過溫度沒有很高，還是在38度以下），開始覺得不妙，立刻請辦公室安排當天盡快做PCR檢測，不過也告知要等三或四天才會知道結果。

持續發燒的三天

接下來幾天只能在家等待。在網上查資料，覺得流鼻水似乎不像是Covid-19的主要症狀（但是發燒是），而且也沒有咳嗽、腹瀉、失去嗅味覺等症狀，加上自己曾經在4月中旬打過疫苗，應該沒有那麼倒楣（被感染）。不過整天精神不好，多數時間只好躺在床上休息；除了發燒之外，也因為喉嚨痛以致吞嚥有些困難，食慾不佳。在症狀出現之後第四天，早上起床後發現自己嗅覺味覺喪失，開始出現腹瀉，且喉嚨有痰。立刻透過在台灣友人的聯繫，台中醫院的醫師根據我的症狀判斷應該是Covid，建議最好去醫院治療，不過此時印度每天確診人數暴增到40萬人，醫療體系已經負荷不了，光是登記要去醫院就得排上好幾天的時間。只好聽從保險公司安排，盡快先請一位醫生到家裡看診。

拿到確診報告 做斷層掃描

5月4日周二，早上一起床就收到辦公室傳來的確診報告，確定自己是中了Covid-19，且CT值是17，看來只能認命。印度醫生終於到家裡過來看診，首次測量血氧濃度為92， 醫生說還好，另外採檢血液及尿液樣本，並安排立刻去做電腦斷層掃描（CT-Scan）。此時稍微活動已經有點喘，根本不想出門，但還是勉強穿著防護衣、戴N95口罩驅車前往檢驗所。幾個小時後醫生傳來斷層掃描結果，報告顯示有52%的肺部受到感染有浸潤現象，其中左下肺感染程度最嚴重，此外血液檢驗結果也顯示身體發炎指數很高。醫生說我的病況有點嚴重，建議早點住院，如果要回台治療得趕快安排。

靠氧氣機救命

5月6日周四已經是症狀出現第9天，吃藥之後病況有明顯的改善，嗅覺與味覺有恢復，晚上睡得比較安穩，也沒有繼續發燒，不過還是有腹瀉現象，同時開始有些咳嗽。此時很明顯地感覺自己肺部功能變差了，吸氣時只吸一半就吸不上去，自己測量血氧數值為93，和前兩天差不多。想到最近看到媒體報導很多印度的新冠肺炎患者，都是本來情況趨於穩定，但突然轉為呼吸困難，幾個小時之後就過世了，覺得情況不太妙。詢問台中醫院，他們也認為我這樣的情況有點危險，最好能盡快使用氧氣。立刻打電話給印度醫生，但得到的回覆是目前只有住院才能使用氧氣，不可能找地方吸氧。改請辦公室聯絡醫院，對方也說現在不可能有床位，但是可以登記候補；情急之下再趕快打電話回台灣，請家人務必想想辦法。幾個小時之後，家人很神奇地透過印度的關係借到一部氧氣壓縮機，並且請人立刻送到家裡給我。使用一段時間後，發現身體狀況有很明顯的改善，血氧濃度可以提昇到96甚至99，甚至可以起來走動。次日（5月7日）辦公室正式傳來好消息，確定第二天就可以回台治療。從4月28日出現症狀開始到回台接受治療，自己一個人在印度的公寓裡撐過整整十天。

後記

回想這十天在印度發病的過程，感覺自己就像從鬼門關走一遭回來。從出現症狀開始，才短短六天就迅速發展到肺部有一半受感染的程度，要不是斷層掃描呈現這樣的結果，實在讓人難以置信。回台之後也發現自己竟然一個星期內瘦了5公斤。事後詢問辦公室其他確診同事，發現每個人的症狀都不盡相同：有的人不太發燒、有的人主要症狀是咳嗽，也有的人一開始只是喉嚨微微發癢，還有人發病後身上起紅疹。更可怕的是，有些人是檢驗第二次甚至第三次才驗出陽性，這個病毒的狡猾可見一斑。

此外、雖然在確診後立刻聽從印度醫生指示服藥及補充營養，但肺部功能顯然已經受損，要不是台灣醫生們警告必須立刻補充氧氣並且取得氧氣機使用，之後的發展實在難以預料。幸好有台、印兩地專業醫生的從旁協助，靠自救撐到回台治療。這樣的經驗實在可怕，但如果能讓更多國人知道新冠肺炎的危險， 共同努力防疫，也算是個人小小的貢獻。