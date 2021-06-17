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台第2類疫苗接種挨批藏特權 指揮中心拒公布名單

台灣新聞組／台北17日電
疫苗接種屢爆特權爭議，圖為警消人員打疫苗。（圖：台中市警局提供）
疫苗接種屢爆特權爭議，圖為警消人員打疫苗。（圖：台中市警局提供）

中央疫情指揮中心公布疫苗接種順位後屢爆「疫苗特權事件」，連行政院顧問丁怡銘都已經施打完畢，資深媒體人陳文茜批評，中央規畫第二類優先施打對象，中央及地方重要官員也名列其中，接種順位還高於年長等高風險族群，應公布相關接種名單。指揮官陳時中昨天表示，疫苗注射為醫療行為，依個資法規定，醫療、健康檢查等個資不能公開。

陳文茜批評「接種順位不正義」，第二類接種對象包含總統府等中央機關人員，其中有多少人為非必要、卻是「特權人士」？中央應好好說清楚，「因為他們是排在高風險、所有長者、養老院、重大疾病患者的前面」，「他們沒有隱私權，如果光明磊落，公布自可服眾。」藍委李德維也認為應該公布名單與施打時間，揪出「丁怡銘們」。

專家指出，依世界衛生組織（WHO）建議，以及考量減少死病負擔，老人都列優先，獨台灣排序顯示優先族群是與政府關係親近者，使得1112萬名50到74歲及罕病等高風險族群消失不見。

他們呼籲，依照ＷＨＯ指引重新調整施打疫苗順序。否則以台灣當今確診死亡者近九成超過60歲且多有慢性病，若未將74歲以下高風險者列入優先，易繼續提高死亡人數。

中研院民族所研究員劉紹華表示，她比較指揮中心2月以來施打疫苗順序變化，發現台灣一直以政府定義的特定職業為優先，5月疫情進入社區感染後更強化這種思維。

例如台灣2月起就將中央及地方政府防疫人員列為第二類、僅次於醫療人員；且第二類人數甚至從6月5日的9萬人，9日最新版本增為13.9萬人，四天激增五成。她舉例，像丁怡銘與金管會六名成員因打疫苗惹議，指揮中心回應都表明他們要與指揮中心開會，都屬「中央防疫人員」，但這種定義身分邊界非常模糊，恐成大黑洞。

陳時中昨解釋，「在結構上，第二類接種對象都在一線從事防疫工作」，第二類接種對象共16萬人，維持防疫體系運作的中央人員3300多人，涵蓋中央各部會總統府指揮中心，地方防疫人員則4100多人。此外，國軍防疫人員、機場港埠團隊、第一線從事居家檢疫的村里長及里幹事、防疫車隊、救護救災人員均在第二類。

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