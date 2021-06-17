孫子抱爺爺去接種 最美背影

基隆劉姓男子「公主抱」93歲祖父到300公尺外的接種站打疫苗。(取材自臉書)

從小由祖父母帶大的基隆劉姓男子，前天抱著93歲祖父到住處300公尺外的接種站注射疫苗 ，「公主抱」走斜坡的背影，被鄰居稱為「最美的風景」，也讓許多人感動。劉姓男子昨天受訪說，這是當孫子應該做的事，汗水是幸福的，「我抱爺爺我驕傲」。

各縣市長者陸續接種疫苗，多數由家人陪同。花蓮103歲的徐教五，由干城村長林世昌載送，笑著看醫護人員替他注射；他說，沒有不舒服感覺。新北91歲何老先生擔心血栓，但接種後身體無恙，排泄更順暢；89歲魏李女士施打後食欲變很好，沒有不良反應。

高雄張老先生說，平常孩子各忙各的，看到大家這麼關心他，「心裡覺得很舒服」；獨居的劉老太太也說，平日盡量不想麻煩孩子，因最近打疫苗，家裡電話多了起來，這也算是疫情 中比較令人開心的事吧。

基隆劉姓男子抱著93歲祖父走下住處斜梯，到300公尺外接種站注射疫苗，祖父雙手環抱在他頸上，他雙手緊抱祖父身軀，畫面讓人感動。

屏東昨天大雨，各站社工、警察 打傘上前接送，屏東縣長潘孟安臉書貼文說「這是最美的背影」；88歲老先生坐輪椅、84歲視障妻子拄杖而行，員警見夫妻倆搭無障礙計程車抵達，立刻上前幫忙，醫護人員記錄嚴峻疫情下的溫情畫面。