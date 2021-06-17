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周增1318人 無薪假飆破6000人 連2周增幅逾2成

記者葉冠妤、黃寅╱綜合17日電
疫情看不到盡頭，台灣無薪假人數連兩周增幅逾兩成，不少微型企業、攤商聲請紓困卻不易。(記者潘俊宏／攝影)
疫情看不到盡頭，台灣無薪假人數連兩周增幅逾兩成，不少微型企業、攤商聲請紓困卻不易。(記者潘俊宏／攝影)

全台三級警戒滿月，衝擊開始浮現。根據勞動部昨公布的最新減班休息（俗稱無薪假）數據，共625家事業單位、6383人放無薪假，再創今年新高點，短短一周增加1318人，單周增幅高達26%，又以住宿餐飲業增近1倍最多。這也是三級警戒以來，連兩周增幅逾20%，且增幅擴大中。

勞動部勞動條件司司長黃維琛說，三級警戒下，民眾普遍減少移動，停止出遊、餐飲內用，不少餐飲店家雖轉做外送、外帶，但吃到飽、火鍋類型等店家轉型有困難，連帶上游的批發零售業也受影響；他預估，即使後續警戒降級，民眾活動力也很難短期馬上回升，住宿餐飲業恐需要一些時間才能復原。

台中市勞工局長張大春表示，6月至今通報無薪假的人數比6月1日成長近1倍，餐飲、服務業受創最深；其中一家遊覽車公司因沒有生意，60名員工同時申請無薪假。希望中央趕快讓大家打疫苗，讓疫情解封，各行各業才能復甦。

全國產業總工會秘書長戴國榮說，目前紓困方案看似很多，但都偏短期救急，若疫情未能成功控制，三級警戒續延，各行各業營運衝擊將全面擴大，政府勢必再拿出更長遠、更強而有力的政策工具。他建議，若疫情持續，政府應比照歐美國家作法，直接發給受雇勞工一定期間的薪資補貼，國外甚至有發到七成薪資。

根據勞動部數據，本期實施無薪假家數最多的是批發零售業164家，其次是支援服務業141家、住宿及餐飲業70家。

若以人數分析，製造業有1811人居冠；第二名為住宿餐飲業有972人，且一周內就新增477人，是本期人數增加最多的的行業；批發零售業944人排第3。

若觀察各縣市，這期無薪假增加最多是疫情重災區新北市，目前有148家、1419人實施無薪假，較上周增63家、480人。台北市目前有97家、859人實施無薪假，較上周微增3家、30人。

值得注意的是，本期醫療保健及社會工作服務業也有36家、217人放無薪假，比上期新增了23家、128人。黃維琛解釋，新冠疫情嚴峻期間，因為民眾為避免前往醫療院所，暫停復健、醫美、看牙齒等非緊急性醫療行為所致。

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